Coronavirus.- La OMS rechaza los ataques "infundados" después de que EEUU acusara a China de "comprar" a Tedros

LONDRES, 22 (DPA/EP)



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha rechazado este miércoles "los ataques infundados", en respuesta a unas declaraciones en las que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, habría acusado a China de "comprar" al director general de la agencia de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



"La OMS no tiene constancia de tales declaraciones, pero rechazamos enérgicamente cualquier ataque 'ad hominem' y las acusaciones infundadas", ha dicho la OMS en un comunicado, en el que insta a todos los países a "permanecer centrados en la gestión de la pandemia, que está causando una trágica pérdida de vidas y sufrimiento".



Pompeo habría hecho estas declaraciones en una reunión a puerta cerrada con legisladores británicos que tuvo lugar el martes en la Henry Jackson Society de Londres durante su visita a Reino Unido, según ha informado este miércoles la prensa británica.



"Cuando más importaba, cuando había una pandemia en China, el doctor Tedros fue comprado por el Gobierno chino", habría afirmado Pompeo. "Digo esto con una firme base de Inteligencia, se hizo un acuerdo", habría señalado, según fuentes consultadas por 'The Times' y 'The Telegraph', entre otros medios británicos.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en mayo la salida del país de la OMS por lo que considera una mala gestión de la pandemia de coronavirus. Tanto el presidente como Pompeo han acusado a la OMS de ocultar la supuesta responsabilidad de China en la aparición y propagación de la COVID-19, llegando a hablar del "virus chino".