Coronavirus.- El ministro de Sanidad de Madagascar alerta de que "los hospitales están desbordados"

20/03/2020 Muestra de coronavirus en el Hospital Amphia de Breda, en Países Bajos POLITICA INTERNACIONAL Robin Utrecht/SOPA Images via ZU / DPA



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El ministro de Sanidad de Madagascar, Ahmad Ahmad, ha hecho sonar la voz de alarma por la situación de la pandemia de coronavirus y ha pedido ayuda para hacer frente a la situación, al tiempo que ha alertado de que "los hospitales están desbordados".



Ahmad ha señalado en una misiva que "la epidemia ha evolucionado durante las últimas semanas con brotes epidémicos importantes" y ha agregado que "muchos miles de personas están contagiadas por el virus, entre ellos trabajadores sanitarios".



"Los hospitales están desbordados por la afluencia de enfermos graves y desafortunadamente algunos han fallecido por no tener acceso a tratamiento. La epidemia empieza además a extenderse a otras regiones y distritos del país", ha manifestado, según ha informado el diario malgache 'Madagascar Tribune'.



Por ello, ha destacado que su Ministerio trabaja en una "reorientación estratégica" y ha agregado que es necesario equipamiento para "una respuesta comunitaria a la epidemia", además de equipos de protección individual para garantizar a los trabajadores sanitarios "las condiciones óptimas para realizar sus actividades".



En respuesta, el portavoz del Gobierno, Lalatiana Rakotondrazafy, ha criticado que la carta "nunca fuera planteada a nivel del Consejo de Ministros" y ha destacado que "se trata de una iniciativa personal del ministro de Sanidad".



El presidente malgache, Andry Rajoelina, reimpuso hace semanas el confinamiento en la capital, Antananarivo, después de haber lanzado en abril un remedio de hierbas medicinales conocido como 'Covid-Organics' como cura tradicional, que envió además a otros países africanos.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió en mayo al Gobierno de Madagascar que realice pruebas científicas para garantizar la efectividad del remedio, después de que Rajoelina afirmara que las críticas al mismo se debían a que éste "viene de África".



"Si no hubiera sido Madagascar, sino un país europeo el que hubiera descubierto este remedio, ¿hubiera habido tantas dudas? No lo creo", señaló Rajoelina, en una entrevista concedida a la cadena France24 y la emisora Radio France Internationale.



El mandatario malgache defendió además que la "prueba" que puede presentar las autoridades del país africano para demostrar la efectividad de este remedio es "la curación de los enfermos". "Los resultados están ahí. No hay muertos en Madagascar", zanjó.



Las autoridades de Madagascar han confirmado hasta la fecha 8.162 casos de coronavirus, con 69 fallecidos, según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).