Coronavirus.- Brasil confirma más de 40.000 nuevos casos de coronavirus y casi 1.400 muertes en las últimas 24 horas

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Brasil ha comunicado este martes que ha constatado más de 40.000 nuevos casos de coronavirus y casi 1.400 muertes adicionales en las últimas 24 horas.



Según los datos proporcionados por las autoridades sanitarias de Brasil, el país ha diagnosticado 41.008 nuevos positivos este martes, por lo que ya cuenta con 2.159.654 casos confirmados de la COVID-19. En cuanto a los fallecimientos, tras los 1.367 de este martes, Brasil ya acumula 81.487.



Por su parte, 1.465.970 personas han logrado recuperarse de la enfermedad en Brasil, un número superior al de los casos activos, 612.197, que aún están bajo supervisión médica.



En este contexto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha anunciado que se ha sometido a una nueva prueba diagnóstica de la COVID-19, la segunda desde que confirmó, a principios de julio, que había contraído el virus.



La realizada la semana pasada arrojó un resultado positivo, mientras que de la que se ha hecho este martes aún no se conoce la conclusión. No obstante, Bolsonaro ya ha avanzado que, si es negativa, planea viajar a Piauí el viernes.



"Tomé el examen ahora. Mañana sale el resultado. Si dios quiere, será negativo y volveré a la normalidad. Luego, en el próximo viaje, iré a Piauí el viernes", ha dicho, según ha informado el portal G1.



Desde que sabe que padece la COVID-19, el presidente participa en reuniones por videoconferencia, aunque se le ha podido ver con frecuencia paseando por el Palacio de Alvorada.



Bolsonaro, que siempre se ha mostrado escéptico ante las medidas preventivas para evitar contagios de la COVID-19 que recomiendan los expertos, comenzó a sentir síntomas de la enfermedad el pasado domingo 5 de julio. Los síntomas empeoraron al día siguiente, cuando tuvo fiebre y malestar.



LÍDER INDÍGENA MUERE A CAUSA DE LA COVID-19



Por otra parte, este martes se ha conocido el fallecimiento de Domingos Venite, líder indígena de la tribu Guaruk Sapukai, la más grande del estado de Río de Janeiro, debido a la COVID-19.



Venite, de 68 años, estaba ingresado en un centro sanitario para tratarse de la enfermedad. El Departamento de Salud de Angra dos Reis, el municipio donde vive la tribu, ha ordenado a sus vecinos que no realicen ningún ritual por la muerte del líder debido a la pandemia. Así, el cuerpo se enterrará en el cementerio del pueblo, respetando las reglas establecidas.



Las autoridades municipales han especificado que 88 indígenas de la tribu están infectados por la COVID-19, según el mismo medio. Están siendo tratados por un equipo médico que trabaja en esta localidad. Actualmente, alrededor de 350 indígenas de la tribu guaraní viven en la aldea Sapukai.