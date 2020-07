Conte cree que la UE ha cambiado su visión con "valentía" tras la austeridad

EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

Roma, 22 jul (EFE).- Con la aprobación del Fondo de Recuperación contra la pandemia, la Unión Europea (UE) "estuvo a la altura" y cambió su visión "valientemente" tras años de austeridad, declaró hoy el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte.

"El acuerdo alcanzado representa sin duda un paso fundamental que nos anima a afirmar sin énfasis que Europa ha estado a la altura de su historia, misión y destino", sostuvo Conte en su comparecencia ante el Senado.

En su opinión esta emergencia "sanitaria, económica y social", que es "simétrica y sistémica" entre los países europeos, ha cambiado la perspectiva política de la Unión en los próximos años.

"Así ayer se realizó un cambio radical de prospectiva. En el pasado se tendía, no lo olvidemos, a intervenir con lógicas de austeridad que al final fueron inadecuadas y acabaron deprimiendo el tejido social y productivo y comprometiendo el crecimiento", dijo.

En la madrugada del pasado martes los países de la UE aprobaron un fondo de recuperación financiado por primera vez con deuda común y dotado con 750.000 millones de euros, de los cuales 390.000 millones serán subvenciones y 360.000 millones ayudas.

Italia, especialmente golpeada por el virus y primer país del continente en padecer la emergencia, será la más beneficiada y recibirá unos 209.000 millones.

Conte subrayó que este acuerdo "no se daba por descontado en marzo", tal y como han demostrado las arduas negociaciones, pero apuntó que con su aprobación el Consejo Europeo asumió una "respuesta adecuada" a los ciudadanos y a los mercados financieros.

Pues la unión y la solidaridad entre Estados miembro, declaró, es "el único camino posible para preservar la integridad del propio mercado único y la estabilidad de la unión monetaria".

El primer ministro, cabeza de la coalición entre el antisistema Movimiento Cinco Estrellas y el Partido Demócrata (centroizquierda), adelantó que con este programa se deberá implementar "un fuerte y profundo" programa de reformas marcadas por la transición ecológica.

Pero aseguró que este será "un trabajo colectivo" en el que se implicará al Parlamento: "Debemos esforzarnos también para aumentar la confianza en las instituciones italianas y en la UE", instó.

Además arremetió contra los nacionalismos, en un mensaje que sonó como una crítica velada al ultraderechista Matteo Salvini, el único político italiano que ha desdeñado el acuerdo europeo.

"Las visiones egoístas no ofrecen respuestas eficaces sino que solo alimentan el miedo de los ciudadanos y el desapego de las instituciones", avisó Conte.

Para describir este nuevo tiempo, el primer ministro italiano parafraseó al ex primer ministro socialista de Francia Jacques Delors, presidente de la Comisión entre 1985 y 1995: "ha llegado el momento de colocar la flor de la esperanza en el centro del jardín europeo", zanjó.