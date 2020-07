BCE pediría a bancos que no paguen dividendos en todo el año

(Bloomberg) -- El Banco Central Europeo pediría a los bancos que posterguen el pago de dividendos al menos hasta fin de año, lo que frena las esperanzas de los inversionistas de que los pagos puedan reiniciarse en el cuarto trimestre.

Varios miembros de la junta de supervisión del banco central aún no tienen suficiente claridad sobre la economía para justificar que los prestamistas comiencen a devolver capital nuevamente, según personas familiarizadas con el asunto. No se ha tomado una decisión final, dijeron las personas, que pidieron permanecer en el anonimato ya que el asunto no es público.

Una portavoz del BCE declinó hacer comentarios.

Prestamistas, incluido BNP Paribas SA, han estado presionando para reanudar los pagos de dividendos mientras buscan apuntalar la caída de los precios de las acciones, informó Bloomberg el mes pasado. Un histórico repunte comercial, alivio regulatorio y amplias garantías de préstamos gubernamentales han incrementado las ganancias de varios bancos. UBS Group AG de Suiza indicó el martes que podría devolver capital a los accionistas hacia fines de año.

La decisión final sobre si extender lo que es efectivamente una prohibición de pago de dividendos probablemente se tomará en los próximos días, dijeron las personas. Los reguladores en países individuales de la zona del euro aún podrían permitir que los bancos más pequeños que no son supervisados directamente por el BCE realicen pagos, comentaron dos de las personas. Es posible que los bancos paguen dividendos en acciones en lugar de efectivo para conservar el capital, dijo una persona.

Los supervisores pidieron a los bancos en marzo que conserven el capital para capear la pandemia reteniendo los dividendos al menos hasta octubre. Si bien la medida fue dolorosa para algunos prestamistas, el banco central indicó que era una compensación por un alivio regulatorio sin precedentes para ayudarlos a mantener el flujo de crédito a las compañías golpeadas por el virus.

El tema de los dividendos fue un tema candente en la junta de supervisión del BCE, que comprende a los reguladores nacionales, así como a los funcionarios designados por el BCE, dentro de un debate más amplio sobre qué tan rápido reducir la ayuda brindada a los bancos, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Algunos miembros dijeron que el BCE debería adoptar un enfoque caso por caso para permitir a los prestamistas más fuertes devolver algún exceso de capital, mientras que otros argumentan que el entorno aún es demasiado incierto.

El BCE está consciente de que la postergación de los dividendos afecta las valoraciones de los bancos, según Andrea Enria, quien dirige el consejo de supervisión. Dijo el mes pasado que está “ansioso” por que se reanuden los pagos a los inversionistas, pero también indicó que el BCE solo daría luz verde si el entorno económico hubiera mejorado lo suficiente.

El BCE dice que su solicitud de no pagar dividendos mantuvo alrededor de 30.000 millones de euros (US$35.000 millones) de capital en el sistema bancario de la zona del euro para absorber pérdidas y prestar a las empresas afectadas por las consecuencias de la pandemia de coronavirus. Ha instado a los bancos a cumplir de manera voluntaria, aunque Enria ha dicho que el BCE puede tomar “medidas legalmente vinculantes” si los prestamistas no hacen lo que se les pide.

