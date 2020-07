19/02/2020 AV. Fútbol.- La Audiencia Nacional anula la Lista de Compensación para los clubes que no estén en la ACFF. La Audiencia Nacional ha estimado "en parte" la petición del sindicato Futbolistas ON para declarar la nulidad de la Lista de Compensación del Convenio Colectivo del fútbol femenino, y aunque no la ha anulado completamente, sí lo ha hecho para aquellos clubs que no pertenezcan a la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) y las jugadoras que no estén inscritas en ninguno de los sindicatos que firmaron el documento. ESPAÑA EUROPA DEPORTES MADRID ACFF



La Audiencia Nacional ha estimado "en parte" la petición del sindicato Futbolistas ON para declarar la nulidad de la Lista de Compensación del Convenio Colectivo del fútbol femenino, y aunque no la ha anulado completamente, sí lo ha hecho para aquellos clubs que no pertenezcan a la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) y las jugadoras que no estén inscritas en ninguno de los sindicatos que firmaron el documento.



Según señalaron desde el tribunal, el fallo "estima en parte la demanda formulada por el sindicato de Futbolistas ON, a la que se adhirió el Real Madrid, en su pretensión subsidiaria y declara el carácter extratutario del I Convenio Colectivo de Fútbol Femenino Profesional únicamente de aplicación a futbolistas y clubes afiliados a los sindicatos y asociaciones profesionales firmantes del mismo".



De este modo, esta anulación afecta principalmente al FC Barcelona, al Athletic Club y al recién nacido Real Madrid, antiguo CD Tacón, los tres únicos equipos que no pertenecen a la ACFF, ni tampoco a las futbolistas que estén afiliadas a alguno de los sindicatos que firmaron el convenio (AFE, Futbolistas ON y UGT).



El sindicato que preside Juanjo Martínez había presentado esta demanda para retirar esta cláusula del Convenio Colectivo, que fija unas cuantías impuestas por los clubes a sus futbolistas menores de 23 años que deberán pagar aquellos que quieran ficharlas y que podrían no estar ajustadas a la realidad.



Futbolistas ON deseaba anularla porque considera que causa un grave perjuicio a las 17 jugadoras que han sido incluidas, y porque cree que va en contra de sus derechos y que provocará la fuga de talento a otros países donde no exista.