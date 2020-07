Anna Ferrer se despide de Antonio Vidal con estas emotivas palabras

MADRID, 22 (CHANCE)



Aunque hayan pasado unos días desde el fallecimiento de Antonio Vidal, el marido de Paz Padilla, todavía estamos en shock por esta triste noticia. Lo cierto es que tanto la presentadora, como todos los familiares, han dado un ejemplo intachable de cómo despedir a una persona en sus últimos días y cómo hacer de un entierro, una bonita celebración por la despedida de alguien.



Si el otro día comentábamos la despedida tan bonita que tuvo Paz Padilla por Instagram hacia su marido, hoy queremos dedicar estas líneas a las palabras tan bonitas que ha tenido Anna Ferrer al amor de su madre.



La joven influencer ha utilizado sus redes sociales para expresar todo el dolor que siente en estos momentos, pero también para festejar por todo lo alto lo bien que se sentía cuando estaba con él. Sin duda, la hija de Paz Padilla también nos ha demostrado que le quería por encima de muchas cosas y lo feliz que era cuando estaban los tres juntos.



Como no podía ser de otra manera, la hija de Paz Padilla ha elegido una fotografía del día de la boda de su madre y Antonio para despedirse públicamente de él. Este ha sido el texto que nos ha dejado completamente emocionados: "Me gustaba la familia que forma*bamos. Nunca podre* agradecerte todo lo que me has ensen*ado. Se* que nos seguira*s cuidando como siempre haci*as. Avanza, te quiero".



De esta manera, ahora Ana tendrá que estar al lado de su madre y viceversa, las dos se tendrán que unir para soportar el dolor de esta pérdida y avanzar en el camino juntas, con la fuerza de Antonio Vidal y el recuerdo que siempre perdurará en ellas.