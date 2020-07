Ana Soria habla alto y claro sobre su relación con Enrique Ponce

22/07/2020 Ana Soria EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 22 (CHANCE)



Son pocas las ocasiones en las que hemos oído cómo Ana Soria habla públicamente sobre su relación con Enrique Ponce, pero lo cierto es que las veces que lo hace deja clara todas las dudas que puede haber encima de ella. La novia del torero está llevando mal la exposición mediática que está teniendo a raíz de que su relación se hiciera pública, y es que parece que la joven no quiere ser carne de cañón para los programas de televisión y medios de comunicación... pero lo tiene bastante difícil.



Ana Soria ha vuelto a insistir y ha dejado claro que ella no tuvo nada que ver en la ruptura de Enrique Ponce y Paloma Cuevas: "Yo no tengo nada que ver y quien se lo quiera creer bien y quien no, pues también".



En cuanto a la diferencia de edad que les separa, Ana Soria dice alto y claro que: "El amor es libre y creo que cada uno tiene derecho a ser feliz con quien quiera y ya está". Sobre sus primeras imágenes como una pareja feliz, la joven comenta: "Sí, disfrutando del verano como todo el mundo".



De lo más amable posible con la prensa, la joven atendió a los medios a la salida de un restaurante donde había disfrutado de una comida con amigos. Nuevamente nos ha quedado claro que Ana está viviendo uno de sus mejores momentos sentimentales al lado del torero, ya que cada vez se muestra de lo más enamorada posible, aunque el precio de la fama le esté pasando factura.