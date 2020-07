AMP.- Fútbol.- Jonathan Praena: "Se vende que somos los grandes beneficiados y somos los únicos perjudicados"

"Salimos de Madrid con tres pruebas negativas seguidas, si no podemos viajar así, no sé cómo"



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente del CF Fuenlabrada, Jonathan Praena, defendió este miércoles que su club ha cumplido con el protocolo sanitario de LaLiga y que no ha cometido ninguna "negligencia" al viajar a A Coruña pese a desvelarse posteriormente que contaban con seis positivos por coronavirus, y dejó claro que, aunque "se vende" que son los "grandes beneficiados", se consideran "los únicos perjudicados".



El dirigente ofreció este miércoles una rueda de prensa telemática desde el hotel donde está confinado con el resto de la expedición del equipo para "aclarar informaciones falsas, equivocadas e incluso malintencionadas" y remarcar que el club no ha cometido "ninguna negligencia".



"Viajamos porque nos habíamos hecho cuatro test previos y los tres primeros habían dado negativo. El cuarto se hace por precaución y se supone que debía de haber sido negativo, y gracias a que se hizo nos dimos cuenta de que teníamos seis positivos. No me meto en que si se debía jugar, pero si se hubiese jugado estaríamos hablando de algo peor ahora", afirmó.



Praena recalcó que el club nunca viajó "cometiendo una negligencia" por la existencia de tres casos durante el fin de semana. "Se considera brote, pero debe haber trazabilidad epidemiológica y, en este caso, no la hay, por lo que no hay que ponerla en conocimiento", advirtió, apuntando que los afectados han sido "asintomáticos hasta hoy que han empezado con fiebre y dolor de cabeza".



El dirigente repasó los pasos dados por su club, indicando que la primera PCR del sábado dio "un resultado alterado que luego es positivo", que fue aislado y que los servicios médicos abrieron "una investigación para ver con quien había tenido un contacto estrecho".



El domingo se repitieron las PCR y también, como había entrenamiento, se realizó "un test rápido por ver si había algún afectado más". "Dieron todos negativos y a las 20.30 horas salen tres positivos de empleados, por lo que se vuelve a convocar a los negativos. El lunes hacemos un cuarto y viajamos sin saber los resultados hasta que llegamos sobre las 18.00 a Galicia y nos confirman otros seis positivos", relató.



"Quiero dejar claro que no se ha puesto en riesgo a ninguna persona del club, en todo momento se cumple absolutamente con todo. La información siempre estuvo en conocimiento de LaLiga y los servicios médicos. Estamos trabajando para analizar el motivo, si ha sido uno o dos focos", agregó Praena.



"Salimos con tres negativos seguidos, si no podemos viajar así, no sé cómo, no hay un motivo razonable por el que no podamos. Los positivos son cuatro personas donde la trazabilidad no existe, no podemos hacer otra cosa que comparecer al partido. Es mucho más seguro que nada viajar con tres pruebas negativas, pero nadie conoce el virus y cuanto tarda en brotar. Quedarnos por miedo era injustificable y evidentemente nos habría dado por perdido el partido. Quién no nos dice que están contagiados ocho más y contagian a los del 'Depor' y a sus familiares", remarcó el mandatario.



El presidente del 'Fuenla' aseguró que tienen "el conocimiento" que ninguno de los positivos "se han reunido ni han hecho cenas ni se han ido de fiesta". "Son mentiras que no le vienen bien al tema", se quejó, detallando que no comunicaron sus tres positivos inicial a la Comunidad de Madrid porque se han limitado a cumplir "estrictamente el protocolo" y que todo lo demás "sólo se podría haber hecho por voluntad propia". También desmintió que hubieran cambiado la hora de su vuelo de vuelta porque los viajes son "organizados por LaLiga" y porque en esos casos "lo obligatorio es quedarse confinado".



"LO PRIMERO, LAS PERSONAS, LUEGO DEFENDER CADA UNO SUS INTERESES"



"Tenemos que esperar a los últimos test y ver la gente que vamos a tener. Si sólo tenemos seis afectados, se jugará. Los únicos perjudicados somos nosotros, aunque se vende que somos los grandes beneficiados. Nos vamos a quedar diez días encerrados y, si Dios quiere y jugamos los 'playoffs', lo haremos en desventaja física", sentenció.



Además, ha echado en falta algo de empatía con su club de parte del resto. "Lo primero que habría hecho el Fuenlabrada es dar apoyo y preguntar por los seis contagiados, que son los olvidados de esta película. Lo deportivo importa, pero primero son las personas, y luego cada uno deberá defender sus intereses", opinó.



Praena, sin citar nombres, pero en dirección al Deportivo, tiró de ironía por "tanta indignación y preocupación" por la forma de actuar del club madrileño. "Que se preocupen más de las 3.000 personas que había en los alrededores sin mascarilla ni distancia social", avisó.



"A la gente de A Coruña no les hemos absolutamente nada, seguramente ni nos hayamos cruzado con ningún gallego. Creo que nosotros si estamos teniendo la empatía para no contagiar a nadie", prosiguió el dirigente, que también cargó contra Inés Rey, alcaldesa de la ciudad y a la que pidió dejar "de buscar más protagonismo, centrarse en lo que tiene que centrarse y no entrar en un tema que creo que no es ni de su competencia".



Por ello, no espera ninguna sanción deportiva porque la resolución fue conjunta de "la RFEF, el CSD y LaLiga". "No entiendo en que se basan para una sanción. Nosotros, iremos hasta el final con todo y sin ningún problema", admitió.