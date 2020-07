Amador Mohedano contesta a las Campos y zanja, de una vez por todas, la polémica

01/08/2016 AMADOR MOHEDANO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 22 (CHANCE)



La guerra entre los Mohedano y las Campos está dando mucho de qué hablar. Pocas veces hemos visto a Amador Mohedano tan enfadado con lo que se estaba diciendo en un plató de televisión y entrando así de molesto para desmentir las cosas que se estaban diciendo. La discusión fue con Terelu Campos, pero en realidad va contra toda la familia Campos, quienes se han apropiado de una relación que hace pocos años no tenían con Rocío Carrasco.



Tras dimes y dirites, el exmarido de Rosa Benito está cansado de todo lo que se ha alargado el tema de Rocío Carrasco y nos ha dejado claro que no quiere seguir con ello: "No voy a decir nada, no quiero que a María Teresa le de algo, ya está mayor". Y es que está muy molesto porque las tres Campos han hablado mentiras sobre su familia.



Parece que a Terelu Campos le interesa seguir hablando sobre el tema y es entonces cuando Amador Mohedano confiesa que: "Ya veremos, como siga hablando, yo contesto". Y es que el hermano de Rocío Jurado ya ha avisado de que o se callan y dejan de contar mentiras, según su punto de vista, sobre su familia o seguirá hablando y dejando en mal lugar a la que fuera la reina de las mañanas.



Aunque es habitual ver de vez en cuando a Amador Mohedano sentado en los platós de televisión y ahora además, ha dejado claro que no se va a callar nada, todavía no se atreve a sentarse en el Deluxe y realizarse el Polígrafo: "De momento no". Sin duda, que Amador se sometiera a las preguntas de Conchita provocaría un antes y un después porque la verdad más absoluta saldría a la luz.