07/07/2020 Adara Molinero y Rodrigo Fuertes disfrutan de sus primeras vacaciones juntos . MADRID, 22 (CHANCE) Adara Molinero y Rodrigo Fuertes están viviendo uno de sus mejores momentos en su relación. Y es que aunque al principio nadie nos creíamos que estuvieran compartiendo su vida, lo cierto es que con el paso de los días y con la entrevista que hizo la concursante de Gran Hermano para una revista con tirada nacional, no nos queda ninguna duda de que juntos están mejor que nunca.



Ahora, están festejando su amor y pregonándolo a los cuatro vientos desde Ibiza. La pareja se ha marchado de viaje y lo ha hecho de la forma más discreta posible para que nadie se de cuenta de que se han ido juntos. Ninguno de los dos han colgado fotografías posando juntos, pero sí que han subido historias en las que sacan los mismos sitios.



Juntos están disfrutando de unos días fuera de la capital, donde viven separados. Ahora, están viviendo estos días con una especial ilusión porque están exprimiendo su amor en un sitio donde pueden estar solos y alejados del foco mediático.



Aunque no hayan compartido con sus seguidores imágenes juntos, los dos han subido historias en las que podemos ver la felicidad que tienen en estos momentos. No sabemos cuántos días les quedarán en la isla, pero lo cierto es que nos morimos de ganas porque regresen a Madrid para saber qué pasará con su relación, ¿se irán a vivir juntos?