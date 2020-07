Venezuela.- Fiscalía se opone a la solicitud de Laócrata de reducir su fianza para ser acusación popular en el 'Delcygate'

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía se ha opuesto a la solicitud que ha hecho el partido Laócrata de que se reduzca la fianza de 5.000 euros que el juez de Madrid Antonio Serrano-Arnal le impuso para poder personarse como acusación popular en la causa en la que se investiga el encuentro que mantuvo el pasado 20 de enero en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.



Así consta en una diligencia de ordenación de la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid con fecha de este lunes, y al que ha tenido acceso a Europa Press, en la que se señala que el Ministerio Fiscal ha presentado un "escrito de oposición al recurso subsidiario de apelación interpuesto por el Partido Laócrata contra el auto de 4 de marzo de 2020 que fijó la cuantía de 5000 euros como fianza para el ejercicio de la acción popular por dicho partido".



Esta cuantía fue recurrida ante el propio juez por los 'laócratas' al considerar que les había sido fijada una cantidad "desproporcionada" y no acorde con su capacidad económica, lo que, en su opinión, supone un impedimento para ejercer la acusación popular en este asunto.



INFORME DE FISCALÍA



El magistrado instructor solicitó entonces un informe a la Fiscalía para que se pronunciase sobre este recurso, si bien el asunto se encuentra en manos de la Audiencia Provincial de Madrid ante quien también se recurrió la fianza, por lo que, según indica la diligencia de ordenación, se ha acordado su remisión para que tenga conocimiento.



Por su parte, el PP, que también ha solicitado poder personarse en la causa como acusación popular, también ha recurrido la fianza interpuesta de 40.000 euros, por lo que el juez Serrano Arnal vuelve a solicitar al Ministerio Público que se posicione al respecto, según indica dicha diligencia.



En cuanto a Vox, para quienes se solicitaron 20.000 euros, se le "requiere que justifique documentalmente la prestación de fianza que alega haber efectuado, toda vez que no existe constancia de tal hecho en este juzgado", señala.



PRIMERAS DILIGENCIAS



La causa se encuentra paralizada desde el pasado mes de febrero cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid aceptó las querellas de Vox y Laócrata por el encuentro que tuvo lugar en la madrugada de del 19 al 20 de enero por si los hechos fueran constitutivos de delitos de prevaricación y desobediencia, ya que contra la 'número dos' de Nicolás Maduro pesan sanciones europeas.



Así, entre las primeras diligencias acordó solicitar al Ministerio del Interior que remita la normativa de funcionamiento del aeropuerto, así como quiénes son los funcionarios y encargados responsables de llevar a cabo el protocolo para atender a la llegada de mandatarios.



El magistrado también recibió la declaración jurada ante notario del vigilante de seguridad privada que presenció la reunión y que asegura que Rodríguez "pisó suelo Schengen y que introdujo dos carros de maletas en España", ya que se trata de un documento que forma parte de la querella presentada por Vox, según informaro fuentes jurídicas a Europa Press.



Además, las mismas fuentes consultadas han apuntado que las peticiones que han hecho los partidos que pretenden estar en la causa como acusación popular en las últimas semanas no pueden ser atendidas, por el momento, por el juez instructor debido a que sus fianzas están recurridas y por tanto no se ha formalizado su personación en la causa.



PENDIENTE DEL SUPREMO



Esta causa no va dirigida contra el ministro Ábalos pues está aforado ante el Supremo. Por ello, Vox y Laócratas presentaron otras querellas ante el alto tribunal, que aún tiene pendiente acordar si abre una investigación por estos hechos o no.



Hasta el momento, el Supremo sólo ha impuesto fianzas a ambos partidos para poder personarse y ha acordado estudiar conjuntamente si admite a trámite las querellas y que intervengan en las actuaciones "bajo la misma dirección y representación" de los 'laócratas' al entender que tienen los mismos "intereses, puntos de vista y estrategias".