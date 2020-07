Venezuela.- El nuevo ministro de Exteriores de Uruguay afirma que "Venezuela es una dictadura"

01/03/2020 El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou POLITICA SUDAMÉRICA URUGUAY PRESIDENCIA URUGUAY



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El nuevo ministro de Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo, ha declarado que "Venezuela es una dictadura", zanjando así la polémica que arrastra su cartera por la resistencia de su anterior titular, Ernesto Talvi, a pronunciar esas palabras.



"Con la verdad no ofendo ni temo: Venezuela es una dictadura", ha dicho Bustillo en declaraciones a la prensa al ser preguntado directamente sobre este asunto, según recoge el medio uruguayo Subrayado.



Bustillo ha aclarado al mismo tiempo que "Uruguay no tiene vocación de gendarme internacional", por lo que no tiene intención de "estar señalando y persiguiendo" a otros países, pese a lo cual ha avanzado que defenderá la posición uruguaya "en cada foro".



Talvi tuvo que dimitir tras la polémica generada por no referirse expresamente a Venezuela como una dictadura. Aunque posteriormente enmendó sus palabras, finalmente renunció y lo hizo antes de lo previsto, ya que se había comprometido a permanecer en el cargo hasta final de año.



La salida de Talvi es el primer gran desafío de la "coalición multicolor" que sostiene al Gobierno conservador de Luis Lacalle Pou, que comenzó su andadura el pasado 1 de marzo después de los quince años del izquierdista Frente Amplio en el poder.



Una de las promesas electorales de Lacalle Pou fue cambiar la política exterior de Uruguay respecto a Venezuela. Bajo el anterior Gobierno de Tabaré Vázquez, la nación suramericana adoptó el rol de mediador, junto a México, en la crisis venezolana.



Las palabras de Bustillo, ex embajador uruguayo en España, ya han tenido respuesta. "Le sugiero refrescar sus amplios conocimientos sobre los principios del Derecho Internacional, estudiar el Derecho Constitucional de Venezuela y evitar ideologizar la política exterior de su país", ha dicho en Twitter el ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza.