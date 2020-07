Toñi Moreno nos habla de su nuevo reto laboral, y de la muerte del marido de su gran amiga, Paz Padilla

17/09/2019 Toñi Moreno, muy sonriente en una imagen de archivo. MADRID, 21 (CHANCE) Toñi Moreno es una profesional. Y como tal, está feliz con los últimos cambios que Mediaset tiene para ella. La gaditana, que a partir de la semana que viene se pone al frente de "Viva la vida" durante las vacaciones estivales de Emma García, nos habla de las ganas que tiene de este nuevo reto profesional, de su supuesta mala relación con la presentadora vasca, y de qué le parece que Jesús Vázquez la sustituya en "Mujeres, hombres y viceversa" a partir de septiembre. Además, gran amiga de Paz Padilla, nos habla de la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Toñi Moreno es una profesional. Y como tal, está feliz con los últimos cambios que Mediaset tiene para ella. La gaditana, que a partir de la semana que viene se pone al frente de "Viva la vida" durante las vacaciones estivales de Emma García, nos habla de las ganas que tiene de este nuevo reto profesional, de su supuesta mala relación con la presentadora vasca, y de qué le parece que Jesús Vázquez la sustituya en "Mujeres, hombres y viceversa" a partir de septiembre. Además, gran amiga de Paz Padilla, nos habla de la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal.



- CHANCE: ¿Qué tal Toñi? ¿Con ganas de coger este nuevo reto profesional?



- TOÑI: Con muchas ganas claro. Es un programa que a mí me trae unos recuerdos maravillosos. Muy contenta.



- CH: Dejasteis claro que entre Emma y tú no hay tensión.



- TOÑI: Por supuesto que no, yo a Emma la quiero mucho y ella a mí también. Está todo bien, siempre estuvo bien.



- CH: ¿Con ganas de volver a tu punto de partida, a tu 'Viva la Vida'?



- TOÑI: A mí me gustan todos los retos que me proponga Mediaset, tengo muchas ganas de divertirme este verano, lo importante es que la gente se divierta.



- CH: ¿te ha costado dejar el programa del amor?



- TOÑI: Pues mira, esto es un barco y todos somos marineros, estaremos donde haya que estar, ahí dejo compañeros maravillosos.



- CH: Jesús estará a la altura.



- TOÑI: A la altura no, Jesús no tiene nada que demostrar.



- CH: Paz Padilla está pasando por algo muy complicado. Ha perdido a su amor.



- TOÑI: Para Paz solo puedo tener palabras de admiración, es de las mejores personas que he conocido y este dolor es indescriptible, sobre todo porque ha sido y será el amor de su vida así que bueno, estamos todos hecho polvo. Nos ha dado una lección a todos. Ha venido a trabajar con una sonrisa, haciéndonos reír a todos así que una lección de vida.



- CH: Sacará fuerzas y retomará su camino.



- TOÑI: Tiene motivos, tiene mucha gente que la quiere, sobre todo en el recuerdo de Antonio que eso siempre le va a acompañar y le va a dar fuerzas. Paz es una mujer que tiene un empuje y una energía que nos empuja a todos.