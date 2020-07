Testimonio ante jurado sigue persiguiendo a Ghislaine Maxwell

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en un evento en Nueva York, 16 de mayo de 1995.

(Bloomberg) -- Hace cuatro años, Ghislaine Maxwell se sentó frente a varios abogados en la oficina de una firma de abogados del centro de Manhattan y explicó su rol en la vida de Jeffrey Epstein.

“Mi trabajo implicaba contratar a muchas personas”, incluidos cocineros, jardineros, pilotos, asistentes y aseadores para sus seis propiedades, dijo Maxwell en una declaración. “De vez en cuando, una parte muy pequeña de mi trabajo era encontrar para Jeffrey masajistas profesionales para adultos”.

La declaración, realizada durante dos días en abril y julio de 2016, es el único registro público sustancial de Maxwell sobre lo que hacía para el delincuente sexual. También es parte de la razón por la que fue arrestada a principios de este mes: fiscales alegan que mintió nueve veces mientras respondía bajo juramento. El interrogatorio fue parte de una demanda por difamación presentada por Virginia Giuffre, quien dijo que fue abusada por Epstein y Maxwell.

Un tribunal de apelaciones desveló 40 de las 613 páginas de transcripción de su declaración en agosto pasado. En la parte que está disponible públicamente, a Maxwell se le pregunta al menos cinco veces diferentes si creía que Epstein abusaba sexualmente de menores. Ella no responde sí o no, sino que ataca a Giuffre tildándola de mentirosa. Lo más relevante que dice en la transcripción pública es: “Me están pidiendo que especule y no voy a especular”.

En su propia declaración sobre el caso, Epstein afirmó reiteradamente su derecho a la Quinta Enmienda contra la autoincriminación cuando se le preguntó si Maxwell había conspirado con él.

Maxwell se declaró inocente de los cargos penales y ahora está en una cárcel de Brooklyn en espera de juicio el próximo año. Jeffrey Pagliuca, un abogado que defendió a Maxwell en la deposición y ahora en el caso penal, no respondió a un mensaje de voz ni a un correo electrónico en busca de comentarios.

Perjurio

Fiscales dicen que Maxwell, de 58 años, “entregó” al menos a tres niñas de tan solo 14 años para ser abusadas sexualmente por Epstein en la década de 1990 y que a veces participaba. El Gobierno también le dijo a un juez que tiene testigos adicionales, registros de vuelo y registros comerciales que refuerzan su argumento de que ella preparaba a las niñas para el abuso de Epstein.

La acusación, revelada el 2 de julio, incluye dos cargos de perjurio basados en su declaración. Fiscales dicen que mintió sobre su conocimiento de las actividades de Epstein, y también al negar que conocía sobre su reclutamiento de niñas menores de edad y sus interacciones con mujeres menores de edad en sus propiedades.

La demanda por difamación, que se resolvió por un monto no revelado, fue presentada contra Maxwell porque negó el reporte de abuso por parte de Giuffre en forma impresa. Un día después de que porciones de la deposición de Maxwell se hicieran públicas en agosto pasado, Epstein murió por un aparente suicidio en una cárcel de Manhattan donde esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual de niñas menores de edad.

Giuffre afirma que fue reclutada para dar masajes sexuales después de que Maxwell la viera leyendo un libro de masajes terapéuticos mientras trabajaba en Mar-a-Lago, el resort del presidente Donald Trump en Palm Beach, Florida. Maxwell dijo que Giuffre tenía 17 años cuando comenzó a darle masajes.

“Puedes ser masajista profesional a los 17 años en Florida. En mi conocimiento, una masajista profesional se presentó para un masaje”, dijo Maxwell. “No hay nada inapropiado o incorrecto en eso”.

Durante su interrogatorio, Maxwell rechaza las declaraciones de Giuffre de que Maxwell le dijo que tuviera relaciones sexuales con otros hombres, incluido el multimillonario Glenn Dubin y el príncipe Andrew, calificando sus afirmaciones de “1000% falsas”. De hecho, “casi ni la recuerdo”, dijo sobre Giuffre. El príncipe Andrew y Dubin han negado las acusaciones de Giuffre.

En un punto de la declaración, la ira de Maxwell se desborda y golpea la mesa con frustración.

“Me ha horrorizado su historia y la caracterización; pido disculpas sinceras por haber golpeado la mesa hace un momento”, dijo. “Se debe a años de sentir presión por toda esta mentira que ella ha perpetrado”.

Nota Original:Ghislaine Maxwell’s Sworn Testimony Is Coming Back to Haunt Her

