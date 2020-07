Tanzania.- Tanzania celebrará elecciones presidenciales y parlamentarias el 28 de octubre

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La comisión electoral de Tanzania ha fijado este martes el 28 de octubre como fecha para la celebración de las elecciones presidenciales y parlamentarias, en las que el actual mandatario, John Magufuli, buscará lograr la reelección.



El presidente del organismo, Semistocles Kaijage, ha indicado que los partidos tendrán hasta el 25 de agosto para presentar a los candidatos, mientras que la campaña electoral empezará un día después y terminará el 27 de octubre.



"La campaña electoral arrancará oficialmente el 26 de agosto y durará hasta el 27 de octubre", ha resaltado, antes de anunciar que la votación tendrá lugar un día después, según ha informado el diario tanzano 'The Citizen'.



El partido gubernamental de Tanzania eligió el 11 de julio a Magufuli como su candidato en las próximas presidenciales. El mandatario, que llegó al poder en 2015, ha sido muy criticado por la oposición, que le acusa de coartar la disidencia y la libertad de expresión en el país.



El líder del opositor ACT-Wazalendo, Zitto Kabwe, fue detenido en junio, dos semanas después de que el presidente de Chadema, el principal partido opositor, Freeman Mbowe, fuera agredido por asaltantes no identificados cuando regresaba a su vivienda en la capital, Dodoma.



Apenas unos días antes del incidente, el vicepresidente de Chadema, Tundu Lissu, anunció que intentaría lograr el apoyo de su partido para presentar su nominación a las elecciones presidenciales. Lissu reside en estos momentos en Bélgica, donde ha estado recibiendo tratamiento por las heridas sufridas tras ser tiroteado en 2017.



El mandatario también está siendo criticado por su gestión de la pandemia de coronavirus, puesto que ha restado importancia a la enfermedad de la COVID-19 y las autoridades dejaron de publicar datos durante semanas, por lo que se sospecha que hay muchos más casos en el país de los confirmados.



Pese a ello, el presidente reiteró el lunes que el país estaba libre de coronavirus debido a que "Dios ha escuchado los rezos" de los ciudadanos y pidió a los turistas que visiten el país, tal y como ha recogido la cadena de televisión británica BBC.



"La gente está finalmente descubriendo la verdad y que estamos seguros en Tanzania. Se debe hablar de esto. Nuestros enemigos no paran de hablar, pero estamos seguros en Tanzania. Nadie lleva mascarilla, debido a que estamos seguros", sostuvo.



"El coronavirus está lejos de nosotros. Lo eliminamos. Rezamos, pusimos a Dios por encima de todo y nos escuchó. Tanzania es seguro y se debe continuar diciendo esto para que los turistas vengan a ver nuestra fauna. No hay duda de que volverán a casa sanos", remachó.