Sonsoles Óenga: He tenido un año muy positivo, ha sido una súper experiencia

Sonsoles Ónega hace balance de la temporada televisiva que ha vivido y es muy positivo: "he tenido un año muy positivo, ha sido una súper experiencia". Agradecida por la oportunidad que le ha dado Mediaset de estrenarse en el formato de los realities, no descarta repetir, ahora que 'La Casa Fuerte' ha echado el cierre con muy buenos datos de audiencia, en dicho registro, pero prefiere mostrarse cauta: "No adelantemos acontecimientos". De momento no ha podido tener un mejor mentor, Jorge Javier Vázquez, del que Sonsoles asegura "aprendo en cada gala".



Con la sonrisa que la caracteriza, la presentadora ha asegurado que en el debate final del programa se han limado asperezas con los concursantes, especialmente el que tuvo ella en plató con Fani.Y su apuesta se ha visto cumplida, ya que Yola Berrocal y Leticia Sabater eran merecedoras ganadoras ya que "han estado dándolo todo".



A continuación te mostramos la entrevista completa a Sonsoles Ónega:Europa Press: Se acabó 'La Casa Fuerte'...Sonsoles Ónega: Si, ya hemos terminado.Ep:¿Qué balance haces este año?S.O: He tenido un año muy positivo, ha sido una súper experiencia.E.P:¿Contenta de esta nueva etapa profesional?S.O: Muy contenta.E.P: ¿Se han acabado todos los malentendidos en el debate final? S.O: Ahí hemos estado, con sus más y sus menos, se tienen que ver fuera de plató.E.P: ¿Se ha solucionado el malentendido que tuviste en plató con Fani?S.O: Totalmente arreglado.E.P: ¿Con ganas de enfrentarte a un nuevo reto?S.O: De momento a descansar un poquito.E.P: ¿Te irás de vacaciones?S.o: Cuando acabe el Medio Día.E.P: ¿Y si te llega un nuevo reality? E.P: No adelantemos acontecimientos...E.P: ¿Cómo ha sido trabajar con Jorge Javier?S.O: Aprendo en cada gala.E.P: Ahora que ha terminado el concurso, ¿Cuál era tu pareja favorita?S.O: Las que han ganado se verían favoritas. Yola y Leticia ha estado dándolo todo.