Salud.-El tratamiento del cáncer de próstata impacta significativamente en la calidad de vida, según el estudio más grande

El primer estudio internacional sobre la calidad de vida del cáncer de próstata realizado por los propios pacientes informa de que un número significativo de hombres tratados por la enfermedad tienen que lidiar con la incontinencia y los problemas sexuales después del tratamiento.



Estos resultados sugieren que cualquier tratamiento aparte de la vigilancia activa puede afectar negativamente la calidad de vida, e indican que para muchos hombres estos efectos pueden ser mayores de lo que se pensaba anteriormente.



Los resultados del Estudio de Resultados Informados por el Paciente de Europa Uomo (EUPROMS) han sido presentados este viernes por el presidente de Europa Uomo, André Deschamps, en el Congreso Virtual de la Asociación Europea de Urología.



Deschamps ha señalado que "el análisis de las respuestas de la encuesta muestra que la incontinencia urinaria y la función sexual eran las dos áreas donde los hombres informaron de las puntuaciones de calidad de vida más bajas, mucho más bajas en comparación con los promedios informados en estudios clínicos".



EUPROMS recopiló datos de 2.943 hombres europeos de 25 países. Los encuestados tenían una edad promedio de 70 años (todos tenían más de 45 años), y de media habían sido diagnosticados con cáncer de próstata a la edad de 64 años, lo que significa que informaban sobre la calidad de vida 6 años después del tratamiento.



En general, el 50% de los hombres que respondieron al cuestionario y habían sido tratados por cáncer de próstata dijeron que la pérdida de la función sexual (incluida la capacidad de tener una erección o alcanzar el orgasmo) era un problema grande (28%) o moderado (22%) para ellos.



"A menudo escuchamos que la disminución del funcionamiento sexual es un problema relativamente pequeño para los pacientes con cáncer de próstata y el efecto sobre su calidad de vida no debe exagerarse --recuerda André Deschamps--. También escuchamos que el cáncer de próstata es típicamente una enfermedad de hombres mayores, lo que implica que la pérdida de la función sexual es menos relevante, pero esta encuesta muestra una imagen diferente".



Los encuestados también informan de que diferentes tratamientos tienen diferentes efectos sobre la calidad de vida. Así, la prostatectomía radical (extirpación quirúrgica de la próstata) tiene el mayor impacto informado sobre la incontinencia urinaria.



Igualmente, el estudio indica que la radioterapia duplica la fatiga que experimenta un paciente en comparación con la cirugía, mientras que la quimioterapia triplica la puntuación de fatiga. El impacto de la radioterapia en la función sexual es peor que la prostatectomía radical, pero en ambos tienen un impacto severo.



Los resultados indican que las mejores puntuaciones de calidad de vida se observan cuando se descubre el cáncer en una etapa temprana y curable. "Esto significa que los esfuerzos hacia la detección temprana y la conciencia son esenciales para evitar el deterioro innecesario de la calidad de vida. Siempre que sea posible y seguro, la vigilancia activa debe considerarse el tratamiento de primera línea para garantizar la mejor calidad de vida", añade Deschamps.



"Nuestros hallazgos brindan a los pacientes y profesionales de la salud una instantánea del impacto de los tratamientos --destaca--. Esperamos que se usen para establecer expectativas realistas de los efectos de los diferentes tratamientos para el cáncer de próstata en la calidad de vida. Muestran que Los efectos del cáncer de próstata a menudo no se detienen después del tratamiento, e incluso aquellos que son tratados con éxito por su cáncer pueden tener problemas importantes".



Además, destaca que "los resultados de esta encuesta son diferentes de los estudios clínicos que utilizan los mismos cuestionarios validados. Esto no reemplaza los estudios anteriores, pero sí sugiere que se necesita más investigación --puntualiza--. Esta es una gran encuesta, que es la gran fortaleza de trabajo, así que me gustaría agradecer a todos los pacientes y voluntarios que pasaron horas haciendo que esta encuesta fuera un éxito".



El profesor Arnulf Stenzlm, de Universidad de Tübingen (Alemania) y secretario general adjunto de la Asociación Europea de Urología - Miembro Ejecutivo de Ciencia, destaca que "esta es una encuesta valiosa, la más grande de su tipo jamás realizada. Utiliza los mismos cuestionarios utilizados en entornos clínicos estándar, pero es cualitativa y cuantitativamente diferente al tipo de estudio que generalmente se realiza, por lo que debe leerse junto con estos estudios previos".



Entre sus puntos fuertes destaca "que es multinacional, por lo que reflejará el impacto del tratamiento en una amplia gama de pacientes, con diferentes sistemas de salud, y demuestra que para muchos hombres, la calidad de vida puede ser pobre después de la mayoría del tratamiento del cáncer de próstata, especialmente en enfermedades avanzadas. Este mensaje es claro, y debemos escuchar las voces de estos pacientes".