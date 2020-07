Perú.- La Justicia de Perú confirma la prohibición de salir del país para la ex primera dama Nadine Heredia

23/10/2014 El expresidente peruano Ollanta Humala y su mujer Nadine Heredia. SUDAMÉRICA PERÚ POLÍTICA ENRIQUE CASTRO-MENDIVIL / REU



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La Justicia peruana ha confirmado la prohibición de salir del país durante doce meses dictada contra la ex primera dama Nadine Heredia en el marco de las investigaciones en su contra por corrupción.



El pasado mes de enero, el juez Jorge Chávez dictó esta medida cautelar contra Heredia, que fue recurrida por la defensa, si bien la Sala Penal de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción ha rechazado el recurso.



Además, la ex primera dama podría enfrentarse a una medida cautelar más dura por la petición que ha hecho la fiscal Geovana Mori para que ingrese en prisión preventiva y permanezca allí 36 meses. La solicitud de Mori se resolverá el jueves, según informa la prensa peruana.



Estos movimientos judiciales se enmarcan en la investigación contra Heredia por la construcción del Gasoducto Andino del Sur, un caso vinculado a la constructora brasileña Odebrecht, protagonista de un escándalo de corrupción de dimensiones regionales por pagar sobornos a cambio de obra pública.



La Fiscalía sostiene que la mujer del ex presidente Ollanta Humala --también investigado por corrupción-- actuó como "funcionaria 'de facto'" para favorecer a Odebrecht en la adjudicación de dicho proyecto.