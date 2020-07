Pakistán.- Secuestrado un destacado periodista en la capital de Pakistán

29/06/2020 Policías de Pakistán POLITICA INTERNACIONAL -/PPI via ZUMA Wire/dpa



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El destacado periodista Matiulá Jan ha sido secuestrado este martes en la capital de Pakistán, Islamabad, según ha denunciado su familia, un día antes de que tuviera que comparecer ante un tribunal por un mensaje que publicó en la red social Twitter.



La esposa de Jan ha indicado en declaraciones al diario paquistaní 'Dawn' que el coche del periodista ha sido hallado aparcado frente a una escuela con uno de sus teléfonos móviles en su interior, sin que por el momento se sepa quién ha estado detrás del secuestro.



El ministro de Información paquistaní, Shibli Faraz, ha destacado que, tras hablar con el titular de Interior, Ijaz Shah, "se ha confirmado que (el periodista) ha sido secuestrado". "No tengo todos los detalles ahora mismo (...) estamos intentando localizar su paradero", ha agregado.



Por su parte, la ministra para Derechos Humanos de Pakistán, Shirín Mazari, ha tildado lo sucedido de "muy preocupante", mientras que la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán ha pedido que el periodista sea liberado sano y salvo.



En este sentido se ha expresado la organización no gubernamental Amnistía Internacional, que ha reclamado a través de su cuenta en Twitter su "extrema preocupación" por el bienestar del periodista. "Fue objeto de ataques físicos y acoso por su trabajo periodístico", ha criticado.



A las críticas se ha sumado Jauaja Asif, miembro del partido opositor Liga Musulmana de Pakistán-Nawax (PML-N), quien ha destacado que "Matiulá Jan ha hecho constantes esfuerzos por la libertad de la prensa". "Ponerle bajo custodia en este momento es un intento de silenciar la voz de los medios", ha dicho, apuntando a una posible detención.



Por último, el líder del opositor Partido Popular de Pakistán (PPP), Bilaual Bhutto Zardari, ha reclamado al Gobierno que "garantice inmediatamente" la libertación del periodista. "Esto no es sólo un ataque contra la libertad de los medios y la democracia, sino contra todos nosotros. Hoy es Matiulá, mañana podríamos ser tú o yo", ha zanjado.