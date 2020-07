Otro peligro de la IA: la explosión del uso de electricidad

(Bloomberg) -- El uso creciente de la inteligencia artificial va a extraer un alto precio en energía a menos que la industria de chips se intensifique y lo descarte, según una de las compañías más grandes del sector.

Los centros de datos están en camino de consumir el 15% de la electricidad del mundo para 2025, según Applied Materials Inc., el mayor fabricante mundial de equipos de chips. Esos almacenes gigantes de computadoras actualmente absorben alrededor del 2%, dice la compañía.

“La IA tiene el potencial de cambiar todo”, dijo el director ejecutivo de Applied Materials, Gary Dickerson, hablando en una nota clave remota pregrabada para la conferencia Semicon West de la industria. “Pero la IA tiene un talón de Aquiles que, a menos que se aborde, evitará que alcance su verdadero potencial. Ese talón de Aquiles es el consumo de energía. El entrenamiento de redes neuronales es increíblemente intensivo en energía cuando se hace con la tecnología disponible hoy en día”.

Una avalancha de nuevos dispositivos está obteniendo conexiones a Internet, generando más datos y aumentando la necesidad de más potencia informática con inteligencia artificial para dar sentido a esa nueva información. De acuerdo con Dickerson, los fabricantes de chips, la mayoría de los cuales utilizan la maquinaria de Applied, han hecho que sus componentes electrónicos sean más eficientes energéticamente, pero no lo suficiente. La industria necesita crear nuevos diseños personalizados adaptados para el procesamiento de IA y nuevas formas de conectar esos chips, dijo.Los anchos en los pequeños circuitos que dan a los chips sus funciones se miden en billonésimas de metro. Pero para mover y almacenar datos rápidamente requieren grandes cantidades de energía. Un procesador Xeon de Intel Corp. puede consumir más de 200 vatios, tanto como un televisor de tubo portátil antiguo. Coloque miles de esos procesadores muy cerca y combínelos con todos los demás componentes necesarios para hacer un servidor y la fuga de electricidad aumenta.El director ejecutivo de Applied prometió reducir la huella energética de la compañía e innovar en los conceptos básicos de fabricación y materiales para ayudar a sus clientes a fabricar componentes más eficientes. Un ejemplo que dio el martes involucra una técnica para cultivar átomos de tungsteno en el vacío a fin de hacer conexiones más eficientes entre partes del chip.Applied pasará al 100% de energía renovable y reducirá su huella de carbono en un 50% en los próximos 10 años, prometió Dickerson. Incluso cambios relativamente simples en las prácticas pueden ayudar, dijo. Llevar un ingeniero de EE.UU. a Asia y de regreso genera alrededor de 2 toneladas métricas de dióxido de carbono. Applied ha aprendido durante la pandemia de covid-19 cómo mejorar la investigación y el desarrollo remotos y la atención al cliente, dijo, haciendo menos necesarios tales viajes.

