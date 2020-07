OPS alerta que coronavirus no muestra signos de desaceleración en América

La pandemia "no muestra signos de desaceleración en las Américas", dice OPS Por Ariela NAVARRO =(Video)= Washington, 21 Jul 2020 (AFP) - La pandemia del coronavirus "no muestra signos de una desaceleración" en las Américas, donde la mayoría de las muertes se concentran en Brasil, México y Estados Unidos, alertó este martes la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)."La pandemia del coronavirus no muestra signos de una desaceleración en la región", advirtió Carissa Etienne en una rueda de prensa virtual desde Washington. Etienne indicó que hasta el 20 de julio había 311.000 muertes en las Américas y que la semana pasada la región llegó a la cota de los 900.000 nuevos casos con 22.000 muertes, en su mayoría en Brasil, México y Estados Unidos.La directora de la OPS destacó no obstante la situación en Canadá, que logró aplanar la curva de contagios mientras en el resto de América del Norte los casos siguen aumentando.Etienne afirmó asimismo que la semana pasada, la mayoría de los países de Mesoamérica reportaron el mayor aumento semanal de casos desde el inicio de la pandemia. La jefa de la OPS también alertó que los contagios siguen multiplicándose en la zona del Amazonas, con un aumento de los casos en Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. - Un tercio con factores de riesgo - Etienne advirtió que en la región tres de cada diez personas -que equivalen a 325 millones de personas- tienen un riesgo ponderado de desarrollar una forma grave de infección por el coronavirus, debido a condiciones subyacentes.En el caso de América del Norte la proporción es aún mayor y alcanza a uno de cada tres, según la funcionaria. La organización realizó estos cálculos con la ayuda de la Facultad de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres, desarrollando así un modelo de datos para estimar la prevalencia de factores de riesgo. Con respecto a Nicaragua, Ciro Urgarte, director de Emergencias Sanitarias de la OPS, indicó que no ha recibido información desagregada de las autoridades de Managua. "La falta de información adecuada no permite que la OPS pueda hacer una evaluación adecuada de la situación en Nicaragua", indicó el experto. Por otro lado, la funcionaria destacó que en pleno invierno en el Cono Sur, Chile, Argentina y Uruguay lograron importantes progresos en el seguimiento de la influenza."Ha habido una circulación muy baja de la influenza reportada en esos países, lo que sugiere que la higiene de manos y el distanciamiento social también pueden contribuir a la reducción de otros virus respiratorios", indicó. an/lda -------------------------------------------------------------