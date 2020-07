Netflix y Amazon con grandes victorias en batalla por Bollywood

(Bloomberg) -- “Gulabo Sitabo”, una película de Bollywood protagonizada por la leyenda india Amitabh Bachchan, se suponía que atraería a millones a las salas de cine esta primavera. En cambio, la sátira hindi que complació a la multitud debutó en el servicio de streaming Prime de Amazon.com Inc., a medida que el coronavirus mantuvo a los indios en casa.

Otros éxitos de taquilla indios han seguido sus pasos, llegando a plataformas en línea como Netflix Inc. y Disney + Hotstar de Walt Disney Co. Así, los servicios de streaming obtuvieron los primeros derechos para reproducir películas que generalmente se ven en los grandes cines populares en esta nación de 1.300 millones de personas. Netflix dice que ha agregado seis nuevas películas indias que de otro modo habrían ido a los cines, mientras que Disney tiene disponible al menos siete de esas películas.

India hace más películas y vende más entradas que ningún otro lugar del mundo, por lo que es uno de los mayores premios potenciales para las plataformas de streaming de propiedad de Netflix, Disney y Amazon. Bollywood, como se llama la industria cinematográfica dominante de India, se había resistido a cambiarse a las transmisiones online, pero los cambios de la era del coronavirus están ofreciendo a los operadores digitales una oportunidad sin precedentes para atraer nuevos suscriptores.

La pandemia también está provocando un auge para las plataformas de streaming en la mayoría de los otros países. La expansión de los confinamientos ha acelerado una tendencia ya en marcha, al tiempo que las plataformas más grandes gastaron miles de millones para construir catálogos de películas en línea para atraer a los espectadores desde los cines. Las órdenes de confinamiento de India han sido unas de las más estrictas del mundo, deteniendo las salidas a restaurantes y centros comerciales y obligando a los ciudadanos a recurrir al entretenimiento en línea.

Las empresas internacionales no ofrecen muchos detalles sobre el crecimiento de las suscripciones en India, pero su desafío será retener a los nuevos usuarios una vez que se vuelvan a abrir las grandes salas de cine. Las películas de Bollywood, que a menudo incluyen números llamativos de canciones y bailes, tienden a producirse para la gran pantalla.

Hasta ahora, las plataformas globales se han comprometido a invertir miles de millones en la creación de contenido local, al tiempo que mantienen bajos los precios en India para acumular espectadores. El director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, dijo durante una visita al país en diciembre que Netflix tiene la intención de gastar 30.000 millones de rupias (US$400 millones) durante 2019 y 2020 para producir más contenido local.

Disney está agregando éxitos de taquilla a una plataforma que en el pasado se basó en el cricket como su mayor atractivo, un deporte en auge que pospuso los juegos debido al coronavirus. Amazon ahora ofrece un catálogo de exitosas películas de Bollywood, incluidas algunas con estrellas populares como Shah Rukh Khan, para los suscriptores de su servicio de compras Prime.

Si bien ha aumentado la arremetida de los servicios en línea, la industria cinematográfica de India no planea comenzar a bajar sus cortinas para siempre. Una encuesta realizada por Ormax Media mostró que 82% de las personas extrañaba mucho ir a los cines durante la cuarentena.

Nota Original:Netflix and Amazon Score Big Wins in the Battle for Bollywood

©2020 Bloomberg L.P.