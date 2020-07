Miss Universe Puerto Rico no se celebrará este año debido al coronavirus

La exMiss Universo de 2001 y directora de la franquicia de belleza en Puerto Rico, Denise Quiñones. EFE/Jorge Muñiz/Archivo

San Juan, 21 jul (EFE).- La exMiss Universo de 2001 y directora de la franquicia de belleza en Puerto Rico, Denise Quiñones, anunció este martes que el certamen local no se celebrará este año debido a la pandemia del COVID-19, pero sí se escogerá a una representante para la competencia internacional, cuya fecha ni sede se conocen.

En un vídeo colgado en la página oficial del certamen local en Facebook, Quiñones explicó que tomó dicha decisión ante el repunte actual de casos de COVID-19 en la isla y por la salud de todas las concursantes y el equipo de producción de WAPA-TV, el canal de televisión de Puerto Rico que transmitiría la competencia.

"Así que entre todos hemos tomando la decisión que lo mejor este año es no realizar el concurso de Miss Puerto Rico", sostuvo.

Ante ello, Quiñones indicó que la organización celebrará el 24 de septiembre próximo un programa especial de coronación de Miss Universe Puerto Rico 2020 y que se transmitirá por WAPA-TV.

Esta transmisión marcará además la despedida oficial de Madison Anderson, representante de Puerto Rico en el certamen de Miss Universo 2019 en el que terminó como primera finalista, detrás de la ganadora, la sudafricana Zozibini Tunzi.

Quiñones dijo además que en conversaciones con la organización de Miss Universe, se baraja la opción de celebrar su certamen mundial en diciembre o principios del próximo año.

Además, la organización dio la opción a las diferentes franquicias de celebrar su certamen local, nombrar una reina o evaluar las candidatas del certamen del año anterior.

Así, existe la posibilidad de que la primera finalista de Miss Universe Puerto Rico 2019, Estefanía Soto, represente a la isla en la próxima edición del certamen internacional.

Quiñones dijo además que la franquicia local le notificó a las precandidatas que tienen la opción, si desean, de seguir como aspirantes para el 2021, pero manteniendo el municipio a representar.

Las concursantes que han decidido participar en el certamen local, tendrán más tiempo para entrenamientos y preparación para el concurso del próximo año que se estima se celebrará en junio.

"La idea es tomar todo lo que ya llevamos, simplemente rodarlo unos meses hasta el 2021. La idea es hacer el concurso en el mes de junio y vamos a seguir con nuestro mismo grupo de precandidatas", indicó Quiñones.

"Ya hemos hablado con todas ellas, y sería ese mismo grupo, lo trasladamos unos cuantos meses más de espera y comenzar entonces todo el proceso de lo que va a ser un concurso como siempre le hemos hecho estos últimos dos años", detalló.

A lo largo de la historia de Miss Universo, Puerto Rico ha ganado cinco certámenes.

Las ganadoras han sido Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2005).

Las hospitalizaciones por COVID-|9 en Puerto Rico, que el lunes alcanzaron las 336 y el martes las 375, así como de pacientes conectados a un respirador (20 y 24, respectivamente) y en cuidados intensivos (31 y 40) siguen imparables, según los datos difundidos este martes por el Departamento de Salud de la isla-.

Por su parte, los contagios diarios también siguen en ascenso. Mientras que en la información difundida por el Departamento de Salud indicaba el lunes que los casos positivos confirmados eran 220, en un comunicado hoy indicaba que eran 235, elevando la cifra total desde que estalló la pandemia a 4.255.

Sin embargo, el informe del Departamento de Salud no reportó nuevas muertes por COVID-19.

Sin fallecimientos adicionales, el total de muertes confirmadas permanece en 81 y las probables suman 99.