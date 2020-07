Maite Gladeano ayudada por los espíritus en el robo de su casa

01/01/1970 Maite Galdeano asaegura que los espíritus le han ayudado en el robo de su casa. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 21 (CHANCE)



Madre de Sofía Suescun y mujer estrambótica donde las haya, Maite Galdeano tiene una clara teoría de por qué el robo en su casa no ha salido de manera satisfactoria para los ladrones. "Estoy lleva de espíritus y estoy contenta" aseguró la concursante de 'La casa Fuerte' y a ellos precisamente, a los espíritus agradece que los amigos de lo ajeno no se salieran con la suya y fuera detenidos. Además Maite está tan convencida de esta ayuda más divina que mundana que añadió "los espíritus y los muertos son por lo que estamos aquí y nos ayudan a todos".



Recordemos que el pasado 9 de julio Sofía Suescun, a su vuelta de las vacaciones -había realizado una escapada junto a su novio, kiko Jiménez, a Ibiza, descubría que le habían robado en su casa. Desesperada se lo comunicó a su pareja, que se encontraba realizando un directo para 'Sálvame' haciendo pública de esta forma la terrible noticia. Maite y Cristian, madre y hermano de Sofía respectivamente, permanecían ajenos a dicho hecho ya que se encontraban concursando en 'La casa fuerte'. Los ladrones dejaron la casa patas arriba e incluso se llevaron el coche de Sofía. Pero lo más triste para la ganadora de realities fue que durante las primeras horas estuvieron perdidos los cuatro gatos que viven en el piso, por lo que la joven se mostró muy afectada hasta que aparecieron.



Entrevista a Maite Gladeano:



Europa Press: Buenos días Maite ¿Cómo estas? Maite Galdeano: Muy bien E.P: ¿Cómo ha sido el robo en tu casa, qué ha pasado? M.G: Lo siento mucho pero no voy a hablar nada.



E.P: Sofía lo llevó todo muy bien y me imagino que no te habrás encontrado con tanta impresión al entrar en casa.



M.G: Estoy llena de espíritus y estoy contenta.



E.P: Nos dejaste impresionada con la conversación que tuviste con tu hija... ¿Es un código secreto? M.G: Los espíritus y los muertos son por los que estamos aquí y nos ayudan a todos.



E.P: ¿Qué es eso de los gatos? M.G: Tengo fuerzas del más allá y ya está.No voy a hablar más, de verdad. No he dormido mucho.



E.P:¿Estás nerviosa? M.G: No, qué va.



E.P: ¿Te da miedo estar en casa? M.G: Para nada.



E.P:¿Qué impresión tienes del concurso? M.G: A verlo el jueves.