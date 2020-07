LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Martes 21 de julio de 2020

LO ÚLTIMO

CDC: Tasas de coronavirus en EEUU son 10 veces más altas que los casos reportados

Biden advierte que no permitirá interferencia extranjera en las elecciones en EEUU

Arrestan al presidente de la cámara de Ohio por soborno

Astronautas realizan última caminata antes de partida, en el final del primer vuelo tripulado de SpaceX

La OMS sufre falta de fondos para combatir ébola en Congo

Ataques israelíes en Siria matan 5 combatientes extranjeros

“American Utopia” inaugurará el Festival de Cine de Toronto

PRIMERA PLANA

AMN-GEN CORONAVIRUS-TRUMP

WASHINGTON - Donald Trump vuelve a ocupar un lugar central en la respuesta del gobierno al coronavirus después de un debate en la Casa Blanca sobre la mejor manera de desplegar en público su activo más grande y más volátil —él mismo— a medida que caen sus números en las encuestas. Una semana después de reorganizar su equipo de campaña, el plan es que Trump vuelva a tener una presencia pública regular en el podio a partir del martes, a medida que aumentan los casos de coronavirus en EEUU. Por Zeke Miller y Jonathan Lemire. 326 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUN-GEN CORONAVIRUS

MITO, Japón - Los líderes de la Unión Europea pactan un fondo de 750.000 millones de euros para ayudar a sus economías devastadas por la pandemia, mientras en EEUU, los legisladores siguen muy lejos de alcanzar un acuerdo para nuevas ayudas financieras. Por Elaine Kurtenbach. 683 palabras. AP Foto. ENVIADO

Con:

—EEUU-CHINA: EEUU acusa a hackers chinos de atacar a los desarrolladores occidentales de una vacuna

—CORONAVIRUS-ASIA: India reporta 37.000 casos en un día, ordenan más cuarentenas y pruebas diagnósticas

—CORONAVIRUS-GIMNASIOS: ¿Es seguro ir al gimnasio durante la pandemia?

—CORONAVIRUS-ISRAEL: Comisión israelí autoriza reapertura de restaurante

REP-GEN CORONAVIRUS-TRABAJADORES DE LA SALUD

SIN PROCEDENCIA - Chantee Mack trabajaba en el sector de la salud pública y sabía que el coronavirus la podía matar. No quería correr riesgos y pidió dos veces permiso para trabajar desde su casa. Se los negaron diciendo que era indispensable. Ocho semanas después, había muerto. Su caso ilustra los peligros que representa el COVID-19 para los empleados de los organismos de salud pública, precisamente los encargados de combatir la pandemia. Por Laura Ungar. 1200 palabras. AP Fotos.

SOLAMENTE EN AP

REP-GEN CORONAVIRUS-ARGENTINA-PSICOLOGÍA

BUENOS AIRES - Es mejor tener 45 minutos de terapia psicológica por teléfono que no tenerlos, dice una residente de Buenos Aires tras concluir una sesión terapéutica sentada en la tapa del inodoro del baño de su casa. Pacientes y terapeutas de la ciudad con más psicólogos per cápita del mundo, no obstante, no ven la hora de que concluya la pandemia del coronavirus y puedan reanudar la terapia presencial. Por Almudena Calatrava. 1300 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

EUR-GEN CORONAVIRUS-BARCELONA-RASTREO

BARCELONA - El virus está repuntando en algunas partes de España, y parece que Cataluña y otras regiones no están adecuadamente preparadas para rastrear los nuevos contagios, lo que se supone debería ser un sistema de detección temprana para frenar los nuevos brotes e impedir una nueva oleada de casos. Por Joseph Wilson. 1100 palabras. AP Foto. ENVIADO

LATINOAMERICA Y EL CARIBE

AMS-GEN CORONAVIRUS-BOLIVIA ELECCIONES

LA PAZ - Un comité científico que asesora el gobierno boliviano propone aplazar las elecciones presidenciales del 6 de septiembre debido a la crisis del coronavirus, un asunto que divide a los políticos en un país impactado fuertemente por la pandemia. Por Carlos Valdez. 441 palabras. ENVIADO.

AMN-CLI TORMENTAS

CIUDAD DE MÉXICO - La tormenta tropical Douglas se fortalece en el océano Pacífico y alcanzará fuerza de huracán. Douglas se encontraba a 1.750 kilómetros al suroeste del extremo austral de la península de Baja California, con vientos sostenidos máximos de 60 km/h (95 mph). 120 palabras. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU

CHICAGO - Las tasas verdaderas de COVID-19 en EEUU son más de 10 veces más altas que los casos reportados en la mayoría de las regiones del país, alertan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. El estudio se basa en pruebas de anticuerpos realizadas en muestras de sangre de rutina de 16.000 personas en 10 regiones desde finales de marzo hasta principios de mayo. 167 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

—CORONAVIRUS-FLORIDA: Florida lidera a todos los demás estados, incluso Texas, en muertes por coronavirus

—WALMART-ACCION DE GRACIAS: Walmart y su subsidiaria Sam’s Club cerrarán sus locales en EEUU el Día de Acción de Gracias

AMN-GEN OHIO-SOBORNOS

COLUMBUS - El presidente de la cámara legislativa de Ohio, el republicano Larry Householder, y otras cuatro personas son arrestadas en una investigación de sobornos por valor de 60 millones de dólares, mientras el FBI allanaba una granja rural del líder legislativo. El presidente de la cámara estatal de representantes, Larry Householder, fue uno de los impulsores del rescate financiero de las dos centrales nucleares de Ohio, lo que parece estar relacionado con varios objetivos de la investigación. Por Julie Carr Smyth. 372 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU ELECCIONES INJERENCIA EXTRANJERA

WASHINGTON - El candidato presidencial demócrata Joe Biden advierte que no permitirá que Rusia ni ningún otro país intervenga en las elecciones estadounidenses, horas después de surgir denuncias de que el Congreso parece haber caído víctima de una nueva campaña de intromisión. Afirma que considerará toda interferencia extranjera como “un acto hostil que afectará significativamente la relación entre EEUU y el país que está interfiriendo”.- Por Mary Clare Jalonick y Eric Tucker. 424 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-CIE ESTACION ESPACIAL

CABO CAÑAVERAL - Dos astronautas realizan una última caminata espacial antes de concentrar su atención en el final del primer vuelo tripulado de SpaceX. Los astronuatas realizaron una serie de tareas de mantenimiento fuera de la Estación Espacial Internacional. Por Marcia Dunn. 336 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-POL EEUU-BIDEN

WASHINGTON - El candidato presidencial demócrata Joe Biden presenta un ambicioso plan para reparar la vapuleada economía de EEUU, con drásticas mejoras en la atención de los ancianos, reducciones de impuestos para los pobres y mayor acceso a la educación preescolar para los niños. La propuesta contempla la creación de 3 millones de empleos en las áreas de atención geriátrica y educación infantil. Por Will Weissert y Alexandra Jaffe. 323 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN CHICAGO-RACISMO

CHICAGO - La guerra de palabras entre la alcaldesa de Chicago y el presidente Donald Trump se intensifica después de un fin de semana en el que 12 personas murieron en la ciudad y decenas resultaron heridas por disparos. La alcaldesa Lori Lightfoot rechaza toda insinuación de que se deberían enviar policías federales a la ciudad y Trump promete que los enviará. Por Don Babwin y Sophia Tareen. 370 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-ECO LINKEDIN-DESPIDOS

NUEVA YORK - La empresa de conexiones laborales LinkedIn despedirá a casi 1.000 empleados, que representan aproximadamente el 6% de su fuerza laboral global, en medio de una desaceleración en las contrataciones por la pandemia. Los despidos ocurren mientras la tasa de desempleo en EEUU supera el 13%. 251 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

AFR-MED CONGO-EBOLA

BRAZZAVILLE - La OMS advierte que sufre “una severa escasez de fondos” para lidiar con un nuevo brote de ébola en zonas remotas la República del Congo en medio de la pandemia del coronavirus. Por Louis Okamba. 372 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN SIRIA

BEIRUT - Cinco combatientes extranjeros mueren en ataques aéreos israelíes contra puestos militares en el sur de Damasco, la capital siria. El grupo guerrillero libanés Hezbollah admite que uno de sus combatientes, Ali Kamel Mohsen, murió en el ataque nocturno del lunes cerca del aeropuerto internacional de Damasco. 390 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-ECO EEUU-XINJIANG-SANCIONES

WASHINGTON - EEUU impone sanciones comerciales a 11 empresas que según dice están implicadas en violaciones de los derechos humanos en la región china de Xinjiang, de mayoría musulmana. Por Joe McDonald. 539 palabras. AP Foto. ENVIADO

Con:

—GBRETAÑA-EEUU CHINA: Gran Bretaña y EEUU analizan las tensiones con China

ASI-GEN HONG KONG-PROTESTAS ESLOGANES

HONG KONG - Desde la imposición de la ley de seguridad —que prohíbe actividades separatistas, subversivas y terroristas, además de la cooperación con fuerzas extranjeras, e incluye penas que pueden llegar a cadena perpetua— los manifestantes antigubernamentales en Hong Kong y sus partidarios han adaptado sus métodos para tratar de hacer oír sus voces sin violar la legislación. Por Zen Soo y Phoebe Lai. 590 AP Foto. ENVIADO

EUR-GEN GBRETAÑA-RUSIA

LONDRES - Un esperado reporte sobre la influencia rusa en la política británica señala que sería “difícil, si no imposible, demostrar” las acusaciones de que Rusia trató de influir en el referéndum de 2016 sobre el Brexit, pero apunta que “el gobierno tardó al reconocer la existencia de la amenaza”. Por Sylvia Hui y Danica Kirka. 485 palabras. AP Foto. ENVIADO

MOR-GEN ISRAEL-PALESTINOS

JERUSALÉN - El primer ministro de Jordania dice que el reino reaccionaría “positivamente” a la creación de un estado binacional que garantice igualdad de derechos a israelíes y palestinos si la anexión que pretende Israel de partes de la Cisjordania ocupada cierra la puerta a la solución de dos estados. Israel rechaza la idea del estado binacional. 353 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-POL MYANMAR-ELECCION

NAYPYITAW - La gobernante de Myanmar, Aung San Suu Kyi, será candidata a reelección en la elección general de noviembre próximo. El vocero del partido Liga Nacional por la Democracia prtecisa que Suu Kyi y el presidente Win Myint se presentarán en los comicios del 8 de noviembre. Por Aung Shine Oo. 240 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-FUT ESPAÑA-SEGUNDA DIVISION

MADRID - Después que un pequeño brote de casos de coronavirus sumió en el caos a la segunda división de España, los tribunales de justicia podrían acabar interviniendo para decidir el ascenso o descenso de equipos. Algunos jugadores del Fuenlabrada dieron positivo por COVID-19 horas antes del partido contra el Deportivo de La Coruña. Por Tales Azzoni. 624 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT INGLATERRA-LIGA

SIN PROCEDENCIA - El descenso en la Liga Premier inglesa podría quedar resuelto antes de la última fecha si Watford, 17mo en la clasificación, rescata al menos un empate ante Manchester City o el antepenúltimo Aston Villa pierda contra. Watford aventaja por tres puntos al Villa. Por Steve Douglas. 400 palabras. AP Fotos. Editores: partidos desde las 1700 GMT.

ESPECTACULOS Y CULTURA

ESP-CIN SPIKE LEE-DAVID BYRNE

NUEVA YORK - El Festival Internacional de Cine de Toronto será un mucho más pequeño este año debido a la pandemia del coronavirus, pero ya tiene película para su noche inaugural. La versión filmada de Spike Lee del espectáculo de Broadway de David Byrne “American Utopia” dará inicio al evento, que se realizará en gran medida de manera virtual. Por Jake Coyle. 419 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-CEL GBRETAÑA-JOHNNY DEPP

LONDRES - Amber Heard niega que haya creado lesiones para mostrar que su entonces esposo Johnny Depp había sido violento con ella. La actriz declaró por segundo día consecutivo en el caso de difamación presentado por el astro de Hollywood contra un tabloide británico que lo acusó de violencia doméstica. Por Pan Pylas. 878 palabras. AP Foto. ENVIADO.

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

