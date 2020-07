Lidia Lozano, el cariñoso mensaje de ánimo a Paz Padilla

01/01/1970 Lidia Lozano manda un cariñoso mensaje de ánimo a Paz Padilla tras el fallecimiento del marido de la presentadora de 'Sálvame'. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 21 (CHANCE)



Lidia Lozano está sorprendida por la fortaleza con la que su compañera Paz Padilla ha llevado la enfermedad de su marido, Antonio Juan Vidal y ha querido enviarle un mensaje de apoyo y ánimo: "Ha sido un palo y yo sé que Paz es muy positiva, sé que es una tía súper activa y no se va a regocijar en el miedo ni en la soledad. Va a estar ahí, la vamos a tener y la vamos a cuidar".



Mientras un fan la interrumpía en su discurso para pedirle que se fotografiase con él, la colaboradora de 'Sálvame' añadía que la actitud discreta de Paz en estas duras circunstancias -Antonio padecía un cáncer por un tumor en el cerebro- le ha parecido la mejor opción para poder continuar con su trabajo: "Me ha parecido muy bien, sino le hubiéramos dicho todos los días qué tal estás, qué tal estás y no hubiera podido entrar en plató así".



Lidia está convencida de que Paz superará este duro trance y que encontrará fuerzas para seguir adelante ya sin su marido a su lado. Además, cuenta con el incondicional apoyo de todos sus compañeros y seres queridos así se ha demostrado en el funeral que se celebró ayer en la Iglesia de Nuestra del Carmen de Zahara de los atunes. "Todo eso es pura energía y buen rollo", añadía Lidia.