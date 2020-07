Las muertes en Honduras por COVID-19 ascienden a 935 y los contagios a 34.611

Personas esperan para ser atendidas en un centro de triaje para el nuevo coronavirus este lunes en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 20 jul (EFE).- Las muertes por COVID-19 en Honduras ascendieron este lunes a 935, en tanto que los contagios a 34.611, según las últimas pruebas registradas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

De 1.641 nuevas pruebas de laboratorio PCR, que corresponden a fechas anteriores, 776 dieron positivo, informó el Sinager en cadena nacional de radio y televisión.

El departamento de Cortés, en el norte del país y principal epicentro de la pandemia de COVID-19, sumó 254 nuevos contagios de los 776 casos que dieron positivo, seguido de Francisco Morazán, en la región central, que registró 231.

De los 18 departamentos que tiene el país centroamericano, 10 registraron entre 14 y 47 nuevos contagios, mientras que en otros cinco los enfermos oscilaron entre uno y cuatro.

El único departamento que en las últimas pruebas confirmadas por el Sinager no registró contagios con COVID-19, es Ocotepeque, en el occidente del país, fronterizo con El Salvador y Guatemala.

El pico de la COVID-19 en Honduras, país con 9,3 millones de habitantes, sigue en alza desde que el 11 de marzo las autoridades sanitarias confirmaron los primeros dos contagios.

El Sinager también registró hoy 1.659 personas hospitalizadas con COVID-19, de las que 1.100 permanecen en condición estable, 502 graves y 57 en unidades de cuidados intensivos.

Además, los pacientes que han logrado superar la enfermedad suman 3.905, con 104 nuevos casos registrados.

ALIANZA PARA TENER VACUNA CONTRA LA COVID-19

La coordinadora para la emergencia ante la pandemia en el departamento de Francisco Morazán, Yolany Batres, informó de que el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, firmó hoy una carta de interés con la Alianza para la Vacunación (Gavi) para que Honduras pueda tener acceso a una vacuna contra la COVID-19.

Añadió que Hernández solicitó a la Gavi que Honduras sea parte de los países beneficiados con la futura vacuna, que actualmente está en fase de investigación y experimentación en varios países del mundo.

Según Batres, con la firma de la carta se garantizará que el país no quede excluido, como sucedió en el pasado, no solo con Honduras, sino con otras naciones que quedaron fuera de la vacuna H1N1 (gripe porcina), "porque los países con mayor capacidad económica la compraron toda".