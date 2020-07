La pandemia puede durar otro año más: Orszag, Gluckman & Sands

(Bloomberg) -- Últimamente Anthony Fauci ha recibido críticas en Washington por ser supuestamente demasiado pesimista sobre cuánto tiempo llevará controlar la pandemia de covid-19. De hecho, es probable que el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos esté siendo demasiado optimista, según sugiere una nueva encuesta a inversionistas y líderes de importantes compañías de salud.

En testimonios ante el Congreso y entrevistas de prensa, Fauci ha señalado que una vacuna efectiva y segura podría estar disponible para fines de 2020 o principios de 2021. Sin embargo, casi tres de cada cuatro inversionistas y ejecutivos del sector de salud creen que una vacuna efectiva y segura no estará disponible para la población general hasta el segundo semestre de 2021 o incluso después.

La encuesta, realizada por Lazard durante la última semana de mayo y la primera quincena de junio, incluyó a 184 ejecutivos y 37 inversionistas de los sectores de la industria farmacéutica, biotecnología, tecnología médica y servicios de salud, que representan a muchas de las entidades de salud más grandes del mundo, así como a pequeñas empresas públicas y privadas y destacadas empresas de inversión.

Se les preguntó a los líderes cuándo creen ellos que estará lista una vacuna efectiva y segura (posiblemente el enfoque de Fauci), pero también cuándo creen que estará disponible para la población general, que es la pregunta más pertinente para la trayectoria del virus. Es peligroso esperar que una vacuna esté disponible antes de lo que realmente es posible.

A pesar de la intensidad de las labores, la inversión y la colaboración en toda la industria biofarmacéutica, incluidas nuevas tecnologías (ARNm, por ejemplo) que podrían acelerar los plazos de desarrollo, existen obstáculos científicos y técnicos para el desarrollo de vacunas contra el covid-19, así como desafíos en los procesos de fabricación y logística. Esos obstáculos explican por qué las compañías biofarmacéuticas han desarrollado solo siete vacunas verdaderamente novedosas en los últimos 25 años.

La mayoría de los líderes del sector de atención médica también creen que es perfectamente posible que pase más de un año o dos antes de que haya un tratamiento efectivo contra el covid-19, si es que alguno llega a materializarse. De hecho, solo 49% de los líderes de la industria de la salud considera que la probabilidad de un tratamiento de ese tipo es mayor a 50%.

En consecuencia, dos tercios de los líderes de la industria esperan que la pandemia continúe hasta el segundo semestre de 2021 o después, un plazo notablemente más largo que el previsto por muchas personas en el Gobierno de EE.UU. El peligro es que el apoyo fiscal federal se retirará antes de que la pandemia haya terminado y, entonces, el daño económico subyacente se hará más evidente.

Tras la pandemia, los líderes de la industria esperan que se observe una importante aceleración de muchas tendencias previas en la salud, especialmente un servicio más eficiente de atención a los pacientes. Esperan que haya un uso mucho mayor de medicina virtual, monitoreo remoto de pacientes y cuidado en el hogar, entre otras alternativas. Los ejecutivos también están preocupados por el nacionalismo, el proteccionismo y la necesidad de asegurar cadenas de suministro locales.

Sin embargo, lo más importante es su expectativa de que el mundo permanecerá expuesto a la pandemia durante al menos otro año más. Ningún grupo de personas tiene una previsión perfecta, pero mientras los gobiernos evalúan el camino a seguir, sería tonto ignorar lo que los líderes en las trincheras de la atención médica esperan que ocurra.

Nota Original:The Pandemic May Last Another Year: Orszag, Gluckman & Sands

