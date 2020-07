La COVID-19 puede haber contagiado al 93 % de Iquitos, en Perú, según un estudio

Fotografía de archivo de un médico con traje de bioseguridad revisando una historia clínica en una sala con pacientes de COVID-19 el 7 de mayo de 2020 en Iquitos (Perú). EFE/Ginebra Peña/Archivo

Lima, 20 jul (EFE).- El 93 % de la población de Iquitos (Perú), la segunda mayor ciudad de la Amazonía, después de Manaos (Brasil), y uno de los epicentros de la pandemia en Latinoamérica, puede haberse contagiado de la COVID-19, según afirmó a la Agencia Efe el jefe de la Dirección Regional de Salud, Carlos Calampa, con base en un estudio.

De acuerdo con un estudio de prevalencia de la enfermedad con 715 pruebas rápidas, nueve de cada diez presentaban anticuerpos para virus SARS-CoV-2, lo que extrapolado a toda la ciudad puede alcanzar a unos 384.000 personas de los 413.000 habitantes que tiene Iquitos, capital de la región Loreto.

El 71 % de los casos encontrados ya había superado la infección, mientras que un 22 % todavía tiene el coronavirus en su organismo, por lo que son una fuente de contagio para los pocos que aún no se han visto aparentemente afectados por la pandemia en Iquitos.

Estos cálculos van en línea con otros estudios de campo como el realizado en mayo en el mercado de Belén, el más populoso de Iquitos, donde el 99 % de sus comerciantes estaba contagiado por el coronavirus, en base a una muestra de unas 100 pruebas.

"Estamos todos sorprendidos. No esperábamos este resultado y lo estamos publicando porque nos llama la atención que haya tanta población infectada", comentó Calampa.

MÁS MUJERES CONTAGIADAS

Este nuevo estudio realizado la pasada semana reveló que los contagios se dieron más en mujeres, pues el 73 % de ellas pasó la infección, frente al 58 % de los hombres.

Por grupos de edad, los menores de 20 años son los más contagiados por la enfermedad, con el 76 % ya inmunizado ante la COVID-19, frente a las personas de entre 20 y 39 años, donde la prevalencia de anticuerpos fue del 67 %.

El estudio, denominado "Seroprevalencia de anticuerpos anti SARS-CoV-2 en la ciudad de Iquitos" fue realizado por la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Loreto y el Ministerio de Salud (Minsa), con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) y la Universidad de Ingeniería y Tecnología (Utec).

La investigación consistió en hacer pruebas rápidas al azar del 13 al 18 de julio último en todos los distritos de la ciudad de Iquitos, donde los equipos a cargo de tomar las muestras de dividieron por manzanas.

Los datos presentados en esta investigación pueden explicar por qué los casos de COVID-19 comenzaron a remitir rápidamente en Iquitos a partir de junio, pues con este estudio se estima que la gran mayoría de la población ha vencido ya al coronavirus.

INMUNIDAD DE REBAÑO

Así, Calampa aseguró que se puede considerar, a falta de más pruebas, que Iquitos puede haber llegado al escenario de la "inmunidad de rebaño", donde la gente inmunizada con anticuerpos frente al virus es muy superior a la gente que todavía puede ser objeto de contagio.

Para ello, Calampa confió en poder hacer pruebas similares en agosto y septiembre próximo, así como cruzar las muestras con otras para dengue, pues sospechan que los anticuerpos del dengue también pueden dar positivo en las pruebas rápidas de COVID-19.

En Iquitos, la COVID-19 irrumpió cuando la ciudad estaba saliendo de un fuerte brote de dengue que afectó a toda la Amazonía. El pico de contagios de coronavirus se dio entre abril y mayo y colapsó sus hospitales, ante un oleada de pacientes que llegaba diariamente a sus puertas y agonizaba a la espera de ser atendida.

CONMOCIÓN GENERALIZADA

También hubo momentos de desesperación cuando la escasez de oxígeno llevó a que en el mercado negro se vendieran cilindros de 10 metros cúbicos, cuya duración es de apenas un día, a 6.000 soles (unos 1.700 dólares).

Los contagios proliferaron por el desacato generalizado de la población de Iquitos a la estricta cuarentena decretada a nivel nacional en mediados de marzo pero también por las largas filas y aglomeraciones que se dieron en las oficinas bancarias para cobrar las ayudas estatales que el Gobierno dio durante el confinamiento.

Las morgues de los hospitales también colapsaron y en redes sociales se hicieron virales imágenes de cadáveres apilados en bolsas de basura.

DIVERGENCIA DE CIFRAS

En Loreto, cuya capital es Iquitos, hay confirmados oficialmente por el Gobierno nacional 10.291 casos de COVID-19 y 369 fallecidos, según los datos ofrecidos este lunes por el Ministerio de Salud.

Sin embargo, las cifras de la Dirección Regional de Salud de Loreto, que incluyen los casos sospechosos a los que no se les ha podido tomar una prueba para confirmar la COVID-19, presentaban hasta este domingo 28.798 infectados y 2.236 muertos.

Perú es actualmente el sexto país del mundo y el segundo de Latinoamérica con más casos de COVID-19 al acumular 357.681 contagios y 13.384 muertos, aunque se estima que la cifra puede ser el triple si se suman los fallecidos sospechosos de coronavirus.