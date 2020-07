21/07/2020 Irán/Irak.- El primer ministro de Irak se reúne con Rohani en Irán durante su primera visita oficial al extranjero. Al Kazemi y Rohani destacan la importancia de incrementar la cooperación bilateral POLITICA INTERNACIONAL -/Iranian presidency /dpa



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Irak, Mostafá al Kazemi, ha realizado este martes una visita a Irán, donde se ha reunido con el presidente iraní, Hasán Rohani, en el marco de su primera visita oficial al extranjero desde que asumiera el cargo en mayo.



"Mi visita confirma la importancia de los lazos históricos que vinculan a Irak e Irán", ha dicho Al Kazemi durante su rueda de prensa con Rohani, antes de agregar que "la coordinación es necesaria" ante la pandemia de coronavirus y la caída de los precios del petróleo.



"Hemos discutido las condiciones en la región y cómo lograr la paz, especialmente ante los desafíos que supone el coronavirus", ha explicado, al tiempo que ha destacado que Irán ha sido "uno de los primeros países" que apoyaron a Bagdad en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico.



Así, ha argumentado que "los iraquíes no olvidarán esto" y ha agregado que la población de ambos países "esperan mucho" de sus gobiernos. "Esto no puede lograrse sin cooperación", ha añadido, tal y como ha recogido la agencia iraquí de noticias NINA.



Por su parte, Rohani ha destacado que la visita de Al Kazemi supone "un hito" para las relaciones bilaterales y ha expresado su deseo de que las relaciones entre ambos países mejoren a raíz de la misma.



El mandatario iraní ha argüido además que su Gobierno está decidido a lograr que el comercio bilateral anual ascienda hasta los 20.000 millones de dólares (cerca de 17.334 millones de euros) y ha puntualizado que en los últimos meses "ha habido un impulso favorable" en este sentido.



Rohani ha recordado además a "los dos héroes de la lucha antiterrorista", en referencia a Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, y el entonces 'número dos' de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) --una coalición de milicias progubernamentales apoyadas por Irán--, Abú Mahdi al Muhandis.



Ambos murieron en un bombardeo ejecutado por Estados Unidos en el aeropuerto de la capital de Irak, Bagdad, un suceso denunciado firmemente por Teherán. Al Kazemi ha destacado durante la rueda de prensa que su Gobierno no permitirá que el país sea usado para ejecutar ataques contra Irán.