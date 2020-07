Infecciones por coronavirus superan con creces casos notificados

(Bloomberg) -- Muchas más personas se infectaron con el nuevo coronavirus de lo que se informó anteriormente en varios rincones de EE.UU., según datos publicados el martes por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La agencia realizó una encuesta sobre anticuerpos contra el virus en 10 regiones de EE.UU. Descubrió que la prevalencia era muy variable de una región a otra, pero mucho más alta que la cantidad de casos reportados en todos los ámbitos. La presencia de anticuerpos en la sangre es evidencia de que el cuerpo de una persona había montado una respuesta inmune al coronavirus.

En el área metropolitana de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, los CDC estimaron, con base en las muestras recolectadas en marzo y abril, que el 6,9% de la población había contraído el virus, un nivel que sería equivalente a al menos 12 veces el número de casos reportados. En el área de la Bahía de San Francisco, las muestras recolectadas en abril mostraron que un porcentaje mucho menor de personas contrajo el virus: 1%. Pero eso todavía era nueve veces la carga de casos reportados en la región.

Evaluar cuántas personas tienen anticuerpos –lo que se conoce como seroprevalencia– ayuda a arrojar luz sobre cuántas personas infectadas no mostraron signos del virus o no tuvieron síntomas lo suficientemente graves como para buscar atención médica. Los datos pueden ayudar a determinar no solo qué tan extendido está el virus, sino qué tan mortal es.

El estudio de los CDC sugiere que el número de tales personas podría ser enorme. Pero también indica que incluso los lugares más afectados no están cerca del 60% del nivel de infección necesario para establecer la llamada inmunidad colectiva.

Muchas personas infectadas no desarrollan síntomas, y los hallazgos de los CDC sugieren la necesidad de más pruebas para detectar brotes y contener la propagación del virus. En la actualidad, Estados Unidos está realizando entre 700.000 y 800.000 pruebas por día, según Covid Tracking Project. Ese número ha crecido significativamente en las últimas semanas, pero todavía es una fracción de lo que los expertos sugieren que es necesario.

Datos expandidos

El estudio de los CDC es el más grande de su tipo hasta la fecha. Los investigadores analizaron muestras de sangre para buscar anticuerpos en personas que se sometieron a pruebas clínicas de rutina o fueron hospitalizadas. El estudio publicado en Journal of the American Medical Association el martes amplía los primeros datos de seis ciudades y estados publicados en junio. Los investigadores también publicaron más datos de ocho regiones en el sitio web de los CDC. La agencia dijo que planea analizar unas 1.800 muestras recolectadas de cada una de las 10 regiones y actualizar los datos cada tres o cuatro semanas.

Los datos muestran que algunas regiones del país han sido mucho más afectadas que otras. También muestran cómo la brecha entre las infecciones estimadas y los casos reportados se redujo a medida que las pruebas y los informes mejoraron. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, la diferencia de 12 veces informada con base en muestras de marzo y abril se convirtió en una diferencia de 10 veces unas semanas más tarde.

Anteriormente, los estudios de seroprevalencia han atraído críticas por una metodología defectuosa y hallazgos muy variados. Un estudio de la Universidad de Stanford del condado de Santa Clara, California, publicado antes de la revisión por pares planteó particular preocupación, después de concluir que más del doble de personas estaban infectadas con covid-19 de lo que se contaba en el momento sugerido.

Las pruebas de anticuerpos también han enfrentado preguntas sobre su precisión. En abril, la Casa Blanca recomendó que para evaluar con mayor precisión la propagación de covid-19, EE.UU. debería usar múltiples pruebas de anticuerpos a la vez. En su encuesta, los CDC señalan que los posibles falsos positivos son una limitación del estudio.

Nota Original:Coronavirus Infections Far Exceed Reported Cases, CDC Estimates

