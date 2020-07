Hailee Steinfeld no será Kate Bishop en la serie de Ojo de Halcón de Marvel

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Durante meses los rumores señalaron a Hailee Steinfeld como la principal candidata al rol de Kate Bishop en la serie de Ojo de Halcón. Parecía que la actriz iba a unirse al Universo Cinematográfico Marvel, pero todo apunta a que ha sido descartada para el rol.



La noticia la ha revelado Derek Cornell, periodista en DisInsider. Un usuario mencionó la posibilidad de que Steinfeld encarnara a Kate Bishop, a lo que Cornell contestó: "Ella abandonó hace tiempo". Sin embargo, el redactor no reveló los motivos de esta decisión.



Ojo de Halcón es uno de los proyectos de Marvel para Disney+ y por el momento no tiene fecha de estreno. La ficción estará protagonizada por Jeremy Renner como Clint Barton y contará la historia de origen del vengador. Además la serie supondrá el debut de Kate Bishop.



Kate Bishop es hija de un hombre de negocios que se ve envuelto en asuntos ilegales en los cómics. Después de ser asaltada en Central Park, Bishop trata de asegurarse de que nunca más se sentirá vulnerable. Kate aprende artes marciales y finalmente asume el papel de Ojo de Halcón cuando se presume que Clint está muerto. Los dos coprotagonizaron la serie de cómics Hawkeye de Matt Fraction y David Aja, que supuestamente será la principal fuente narrativa de la serie. Sin embargo, aún no se sabe cómo se cruzarán los caminos de Clint y Kate en la pequeña pantalla.



Aunque no se conocen más nombres del reparto, sí se sabe que Amber Finlayson, Katie Ellwood y Rhys Thomas dirigirán la producción. A la espera de que se anuncie la fecha de lanzamiento, la serie llegará a Disney+ a lo largo de 2021.