Fútbol/Calcio.- (Crónica) El Atalanta gana y presiona a la Juventus y el Milan sigue de dulce

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Atalanta ha superado este martes al Bolonia (1-0) en la jornada 35 de la Serie A, con un único gol que les permite volver a la senda del triunfo y presionar algo a la Juventus, mientras que el AC Milan superó a domicilio al Sassuolo (1-2), con un gran Zlatan Ibrahimovic, para seguir de dulce.



En el Estadio Atleti Azzurri d'Italia, el Atalanta volvió a ganar tras cosechar dos empates consecutivos ante Juventus (2-2) y Hellas Verona (1-1) y lo hizo gracias a un gol de Luis Muriel, que ya llevo 18 tantos en esta Serie A.



Gracias al Colombiano, ex del Sevilla, el equipo de Bérgamo asciende momentáneamente a la segunda posición con 74 puntos y reta a Inter y a Lazio a ir a por ellos. Están, además, a 6 puntos de una 'Juve' a la que presionan, aunque la 'Vecchia Signora' reservará el 'Scudetto' si gana al Udinese en esta jornada.



Siendo ofensivos de inicio, con Duván Zapata siendo protagonista, el Atalanta se fue a por el partido sin titubeos. El gol, el número 95 en la Serie A, tardó en llegar. De hecho Muriel fue uno de los recambios, pero aprovechó la gran asistencia de Zapata para fusilar a Skorupski.



Aún tienen opciones matemáticas de alcanzar a la Juventus y pelear por el 'Scudetto', si bien el Atalanta persigue ese sueño desde la tranquilidad de saber clasificados, por segunda vez consecutiva, para la Liga de Campeones y con opciones, cuanto menos, de lograr un subcampeonato que sería el primero y por ello histórico.



En el otro partido del día, el AC Milan logró su tercera victoria consecutiva en esta Serie A, y sigue en estado de gracia con 6 triunfos y 2 empates desde que se retomó la competición. Además, es el noveno partido consecutivo en que logran marcar, por lo menos, dos goles.



Fue Zlatan Ibrahimovic el autor del doblete de esta noche. El sueco fue, de largo, quien más peligro creó a un Sassuolo que luchó pero que se quedó con uno menos al borde del descanso, por la expulsión de Bourabia, y que pagó el exceso físico en la segunda parte.



No pudo Domenico Berardi ser de nuevo una pesadilla para el Milan. Por contra, 'Ibra' sí hizo daño, y mucho, a un Sassuolo que sigue octavo y que dice adiós a estar el año que viene a Europa por culpa de esta derrota en casa ante un rival directo.



El Milan, por contra, se sitúa quinto a la espera del resto de la jornada, y presiona a Nápoles y Roma. Los de Stefano Pioli se adelantaron en el minuto 19, con el sexto gol en quince partidos para Ibra, que acabaría la noche con siete en su haber en esta temporada.



Zlatan Ibrahimovic se lanzó a por todas a por un centro buenísimo del turco Çalhanoglu. A la media hora, el sueco probó otro cabezazo, despejado esta vez por el meta del Sassuolo Consigli.



Recortó distancias el Sassuolo, con el decimonoveno gol de Francesco Caputo en esta Serie A, desde el punto de penalti. Pero Ibrahimovic hizo magia de la suya con un autopase elevado para superar a Consigli y lograr el 1-2 definitivo antes del descanso. Rozó el 'hat-trick' el sueco, pero ya no se movió más el marcador.



--PROGRAMA Y RESULTADOS DE LA JORNADA 35 DE LA SERIE A.



-Martes.



Atalanta - Bolonia 1-0.



Sassuolo - Milán 1-2.



-Miércoles.



Parma - Nápoles.



Torino - Hellas Verona.



SPAL - Roma.



Lecce - Brescia.



Inter - Fiorentina.



Sampdoria - Genoa.



-Jueves.



Udinese - Juventus.



Lazio - Cagliari.