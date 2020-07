Fútbol.- La Xunta abre una investigación para saber si el Fuenlabrada viajó a sabiendas de que había positivos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 (EUROPA PRESS)



La Xunta de Galicia ha abierto una investigación para conocer si el Club de Fútbol Fuenlabrada viajó a A Coruña a sabiendas de que había algún caso positivo en las pruebas de diagnóstico de Covid-19 entre los miembros de la expedición.



Así se lo ha trasladado el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, en varias cartas remitidas a los presidentes de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas; de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales; del Club de Fútbol Fuenlabrada, Jonathan Praena, y a la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano.



En ellas, el departamento de Sanidade detalla que a las 20.17 horas de este lunes (43 minutos antes de la hora fijada para el arranque del partido contra el Deportivo) recibió un correo electrónico oficial de LaLiga en la que se comunicaban la existencia de pruebas PCR positivas entre los miembros del club madrileño.



En ese momento, continúa, Sanidade y el Servizo Galego de Saúde pusieron en marcha los protocolos correspondientes, decretando el aislamiento y cuarentena para "los casos sospechosos o contactos estrechos determinados", además de ponerse en contacto con el Gobierno de la Comunidad de Madrid.



Así las cosas, el Gobierno gallego pone en conocimiento de las partes la apertura de una información reservada para conocer "si se ha llevado a cabo adecuadamente el cumplimiento de los correspondientes protocolos" y, fundamentalmente, para saber si el club madrileño viajó a Galicia cuando ya se conocía algún positivo entre sus miembros.



Por último, recuerda que los laboratorios públicos y privados autorizados para realizar pruebas diagnósticas del SARS-CoV-2 están obligados a remitir los resultados a las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma en la que se encuentran, como establece el Real Decreto ley aprobado el 9 de junio para hacer frente a la pandemia.



"No dudamos de que podremos contar con la colaboración de todos los implicados (club, Liga, Federación, CSD) para que este brote se pueda controlar con el menor impacto posible y con objeto de poder recibir toda la información aclaratoria que se considere precise", cierra su misiva el titular de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña.



Además, el vicepresidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, ha asegurado que la Xunta está actuando "con total celeridad y rigor" ante los acontecimientos, al tiempo que dará pasos y se dirigirá a los distintos implicados para investigar si falló algún control previo.



El dirigente ha lanzado un mensaje de que "Galicia sigue siendo una comunidad segura", dirigido "a los que la están visitando o quieran visitarla", antes de insistir en que "los protocolos de salud pública están funcionando".



Desde Pontevedra, Alfonso Rueda ha vuelto a reclamar "un protocolo a nivel nacional" para intentar "evitar" este tipo de situaciones "y si no, que permita una reacción lo más rápida posible", remitiendo a la decisión de la Xunta de aplicar los protocolos sanitarios "de modo estricto" desde la pasada noche.



"Si algo nos importa, y lo demostramos con el control de los rebrotes aquí en Galicia, es que actuamos con celeridad y con medios, y sin que nos tiemble el pulso", ha insistido el vicepresidente en funciones, que ha anunciado que el Gobierno gallego se dirigirá a la RFEF, a LaLiga y a los equipos para saber "por qué se produjo esta situación y tener más información".



En este sentido, ha remarcado que es preciso determinar "si fallaron los protocolos anteriores" y ha vuelto a pedir "coordinación a nivel nacional para no tener que solucionar los problemas a posteriori".