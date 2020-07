Fútbol.- Juan Ramón López Muñiz no continuará al frente del Deportivo Alavés

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Deportivo Alavés comunicó este martes que Juan Ramón López Muñiz no continuará en el banquillo del primer equipo tras haberlo ocupado en las últimas cuatro jornadas de LaLiga Santander y haber conseguido el objetivo de la permanencia.



"Juan Ramón López Muñiz y el Deportivo Alavés separan sus caminos. El técnico asturiano, que firmó para los últimos cuatro partidos de la temporada, no continuará vinculado a la institución la próxima campaña", señaló el Alavés en un comunicado.



López Muñiz fue el elegido para sustituir al destituido Asier Garitano y afrontar las cuatro últimas jornadas de LaLiga Santander, a las que el equipo 'babazorro' llegaba en una situación delicada tras encajar cinco derrotas seguidas y sólo un gol anotado.



El exdefensa no evitó la sexta seguida al perder en su estreno en el Alfredo Di Stéfano, pero el empate ante el Getafe y la victoria a domicilio en el Benito Villamarín certificaron la salvación antes de la última jornada donde les visitaba el FC Barcelona.



"Desde la institución de Paseo de Cervantes se quiere agradecer el trabajo y la profesionalidad de López Muñiz y su 'staff' técnico, sin quienes la permanencia del equipo en la élite no habría sido posible. Vitoria y el Deportivo Alavés serán siempre vuestra casa. ¡Mila esker (Muchas gracias) de parte de todo el alavesismo!", le despidió el Alavés.