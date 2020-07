Fútbol.-Javier Tebas: "No se va a repetir la jornada"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que la última jornada de LaLiga SmartBank "no se va a repetir" tras el aplazamiento este lunes del Deportivo-Fuenlabrada por el positivo por coronavirus de algunos jugadores del equipo madrileño, y a pesar de las protestas de clubes como el Depor, Elche, Rayo Vallecano y Numancia.



"LaLiga, la federación y el Comité de Competición han dicho que no se va a repetir la jornada. Por eso se ha autorizado a jugar el resto de los partidos. Se va a intentar jugar el partido en el momento en que los jugadores estén mínimamente disponibles", indicó en declaraciones a Cuatro que recoge Europa Press, en alusión al Deportivo-Fuenlabrada.



Javier Tebas indicó que los jugadores del Fuenlabrada viajaron a A Coruña porque las pruebas PCR que se les habían realizado "no habían dado positivo y estaban en perfecto estado para poder jugar".



"Hablar de negligencia ... se debería de hablar con más cuidado. Los inspectores que tiene cada club tienen que determinar si se han incumplido temas de protocolo. Ha habido clubes denunciados, otros no y el Fuenlabrada no está entre los denunciados", indicó.



En cambio, el presidente de LaLiga confesó que "desde hace tres o cuatro semanas" venían advirtiendo a los clubes "que estábamos en el alambre". "Les dijimos que estuviesen muy tensos porque la situación nos podía llevar a tener algún problema en algún partido", admitió.