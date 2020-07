21/07/2020 Fútbol.- El Espanyol planifica volver a Primera con la mitad del presupuesto actual. El RCD Espanyol ya piensa en volver a LaLiga Santander al primer intento, en la siguiente temporada 2020/21, y para ello ha modificado su Consejo de Administración y ha explicado que el presupuesto para volver a la elite será la mitad que la del curso vencido, con cambios en la plantilla a la espera de poder anunciar el nuevo entrenador. DEPORTES RCD ESPANYOL



BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)



Mao Ye, uno de los consejeros de confianza del presidente, Chen Yansheng, confirmó en rueda de prensa junto al director general, José M. Durán, y el director deportivo, Rufete, que el Espanyol es "club de Primera" y que el único objetivo es volver ya a la máxima categoría.



Además, reiteró que Chen Yansheng es "muy reflexivo". "Es consciente de la situación actual. Su compromiso es total. Al trescientos por cien. Sin ese compromiso no podríamos volver a Primera", manifestó.



Por su parte, Durán aseguró que deben hacer "muchos cambios" para "relanzar un nuevo proyecto" que les devuelva a Primera. "Quien está sufriendo las consecuencias es el presidente. Él ha tomado unas decisiones y ha depositado su confianza. Estamos contentos con el grupo que se ha formado y tenemos la convicción de que subiremos este año y devolveremos la ilusión a la afición", manifestó.



"Hemos preparado financieramente el club para que pueda resistir el recorte económico que implica el descenso. Los ingresos ordinarios bajarán a la mitad, pero ahí no se incluyen las cantidades que se puedan percibir por la venta de jugadores", añadió. El club tendrá un presupuesto de entre 48 y 50 millones, la mitad del presupuesto de esta temporada ya cerrada.



"Miramos al futuro y pensamos en ascender, pero también en aprovechar esta etapa para sanearnos y volver más ambiciosos. Ha habido incorporaciones no sólo en el área deportiva sino en otras parcelas. Son gente del Espanyol. Estamos haciendo muchas cosas y mucha gente se siente incómoda pero estamos construyendo una nueva manera de hacer", aportó el nuevo consejero delegado.



A nivel deportivo, quien dio más detalles fue Rufete, director deportivo y a su vez entrenador interino en el tramo final de la temporada. Lo primero, esperar al nuevo entrenador. "Si fuera por nosotros el entrenador ya estaría aquí, pero hay cosas que no dependen de nosotros", apuntó.



Rufete confirmó que Iturraspe, Naldo, Calleri y Ferreyra no seguirán en el Espanyol y dejó la puerta abierta a negociar, por su situación particular, con el cedido Bernardo. Sí seguirán y renovarán Javi López, Diego López y Dídac. "Todos los jugadores tienen que estar convencidos", avisó.



CAMBIOS EN EL CONSEJO



Mao Ye anunció en la comparecencia virtual ante los medios de comunicación los cambios realizados en el Consejo de Administración tras la salida, por renuncia, del hasta ahora vicepresidente Carlos García Pont.



Por un lado, Liu Shenghua sustituye como consejera a Lirong Wang y Wang Hongyuan ha sido nombrado nuevo vicepresidente blanquiazul. De la misma manera, José María Durán es el nuevo consejero delegado y el exjugador Rafa Marañón se incorpora como consejero.