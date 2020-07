Fútbol.- Aleksander Ceferin: "Creí desde el primer momento que acabaríamos nuestras competiciones"

27/10/2016 FILED - 27 October 2016, Bavaria, Munich: UEFA President Aleksander Ceferin attends the presentation of the logo for the 2020 European Football Championship. UEFA president Aleksander Ceferin is upbeat that confident football will soon return to normal in the wake of the coronavirus pandemic and would bet a million dollars that the postponed Euro 2020 tournament will take place next year. Photo: picture alliance / dpa DEPORTES picture alliance / dpa



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, creyó "desde el primer momento" que conseguirían acabar las temporadas 2019-2020 de sus competiciones de clubes, pese a la crisis del coronavirus, y recalcó que será posible gracias a la "unidad y solidaridad" de todas las partes y los sacrificios realizados por cada una de ellas.



"Lo creí desde el primer momento. Siempre hay que ser optimista, y si algo como esta crisis ocurre, hay que tener un plan preparado. En este momento, jugaremos partidos sin espectadores hasta nuevo aviso, no correremos ningún riesgo", expresó Ceferin a 'UEFA Direct'.



El esloveno, que en los últimos meses vivió "un período de gran incertidumbre", recordó que esta crisis no se podía comparar del todo con lo sucedido durante la II Guerra Mundial, que "no detuvo el fútbol por completo". "Desde el punto de vista profesional, ha habido mucha presión y mucho trabajo duro, pero estoy feliz y aliviado de que el fútbol esté regresando en toda Europa", celebró.



Para lograr esta vuelta del fútbol, advirtió que "los principales interesados han tenido que sacrificar algo", como tuvo que hacer el propio organismo al ceder parte de su temporada "para permitir la finalización de las ligas nacionales en curso a finales de julio", sobre todo al prescindir de la EURO 2020, y quedarse agosto para completar sus competiciones europeas de clubes.



"Las ligas estuvieron de acuerdo con esto, y la solidaridad de los clubes será igualmente importante para la ventana de partidos de las selecciones nacionales en septiembre", aseguró el mandatario, feliz de haber visto "una gran unidad y solidaridad entre la UEFA, las federaciones nacionales, los clubes y las ligas". "Esa ha sido una cualidad que se puede ver en las decisiones tomadas, ha habido una verdadera voluntad general de llegar a compromisos", añadió.



Ceferin indicó que, "como organismo rector", debían ocuparse "de todo el fútbol" y no sólo de sus competiciones. "Hemos tratado de liderar el camino en Europa, y creo que lo hemos hecho con bastante éxito. Creo que la decisión de aplazar la EURO 2020 a 2021 fue un momento clave, porque se tomó en una fase bastante temprana. Todo el mundo entendió que lo hicimos para ayudar a los demás interesados y, una vez más, debo subrayar el espíritu de total unidad y solidaridad que se generó", remarcó.



"Creo que es difícil decir en esta etapa lo que la UEFA y el mundo aprenderán. Sin duda, todos aprenderemos que somos muy frágiles, y que un virus puede llevar al mundo prácticamente a un punto muerto, y eso implica también al fútbol. Pero todos saldremos de esta crisis, y estoy seguro de que lo haremos más fuertes y sabios que antes", subrayó el presidente del organismo continental.



En este sentido, reiteró que el fútbol, además de unidad y solidaridad, ha mostrado "también amistad y respeto". "Nos comunicamos entre nosotros todos los días, y debemos seguir haciéndolo en el futuro. Podemos tener desacuerdos, por supuesto, pero mientras nos comuniquemos y estemos todos dispuestos a sacrificar algo, entonces estaremos en el camino correcto", manifestó.



Ahora, "todas las federaciones se enfrentan a una serie de retos" y el esloveno puntualizó que la relación de estas con el ente "es una piedra angular crucial". "Siempre nos han apoyado en lo que hacemos, y nosotros siempre les apoyamos. Las federaciones pueden estar seguras de que podrán contar con nuestro apoyo indefectible en el futuro", declaró Ceferin, que se refirió al "pago anticipado de 236,5 millones" que han recibido las asociaciones "con cargo a la financiación del programa 'HatTrick'" para paliar las "pérdidas financieras" por la crisis del coronavirus.



Además, el dirigente pido no olvidar a una "parte vital" como el fútbol base. "Dados los protocolos médicos y las provisiones que se establecerán, será importante, en primer lugar, que nadie corra riesgos innecesarios. Y todos debemos ser especialmente cuidadosos en lo que respecta a los niños", confesó.



Finalmente, desea la vuelta lo antes posible de los aficionados a los estadios. "Estoy seguro de que será una gran sensación. Como todo el mundo, me sentiría aún mejor si los aficionados estuvieran allí, pero soy una persona optimista, y mi gran esperanza es que los puedan volver a nuestros partidos lo antes posible", sentenció.