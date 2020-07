Francisco Rivera nostálgico 16 años después de la muerte de su madre, Carmina Ordoñez

01/01/1970 Francisco Rivera nostálgico en el décimosexto aniversario de la muerte de su madre, Carmen Ordóñez. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 21 (CHANCE)



A dos días de que se cumpla el décimo sexto aniversario de la muerte de Carmen Orodóñez, Francisco Rivera ha querido pronunciar unas palabras de agradecimiento a todos aquellos que la mantienen en el recuerdo: "Muy bonito, sobre todo el cariño que la gente me transmite. Sigue viva en el recuerdo y eso es lo importante. Nadie se muere mientras la recordemos y a mi madre la recordamos todos los días".



Carmen Ordóñez fallecía el 23 de julio de 2004, a las puertas de que se cumplan 16 años de esta triste pérdida, Francisco no adelanta si esta fecha servirá para acercar posturas con su hermano Julián, con el que tanto él como Cayetano viven un largo distanciamiento.



Respecto a la polémica que rodea a sus compañeros de profesión como Juan José Padilla y Morante de la Puebla en torno a la participación en peleas de gallos no autorizadas, el diestro se lo toma con templanza y lo tiene claro. "No descarto que cualquier día salga mi nombre".