Eslovaquia.- La oposición eslovaca presentará una moción de censura contra el primer ministro por el plagio de su tesis

03/06/2020 03 June 2020, Czech Republic, Prague: Czech Prime Minister Andrej Babis (not pictured) and Slovak Prime Minister Igor Matovic hold a joint press conference after their meeting. Photo: Ondøej Deml/CTK/dpa POLITICA INTERNACIONAL Ondøej Deml/CTK/dpa



BRATISLAVA, 20 (DPA/EP)



La oposición de Eslovaquia presentará una moción de censura contra el primer ministro del país, Igor Matovic, por el escándalo del plagio de su tesina de fin de máster.



"Le hemos dado suficiente tiempo para que dimita por su propia voluntad", ha indicado el ex primer ministro Peter Pellegrini. "Dado su plagio, se ha calificado a sí mismo de ladrón y también ha mentido sobre su trabajo varias veces. El jefe del Gobierno de Eslovaquia no puede ser un ladrón y un mentiroso", ha criticado.



El partido Smer-SD, liderado por el ex primer ministro Robert Fico, ya ha anunciado que apoyará la moción contra Matovic, lo que quiere decir que la oposición cuenta con los suficientes miembros del Parlamento para convocar una sesión especial para votarla.



La fecha de la votación tiene que establecerla el presidente del Parlamento, Boris Kollar, que también ha sido recientemente acusado de plagio. La misma acusación pesa sobre el ministro de Educación, Branislav Groehling, y otros miembros del Ejecutivo.



Matovic ya descartó dimitir la semana pasada pese a los errores en la redacción del trabajo que ha reconocido. "Honestamente, no sé si cité algo en mi tesis hace 22 años", manifestó.



"Si fue así, robé algo que no era mío, así que en este sentido soy un ladrón y eso es triste y algo que ciertamente no hay que aplaudir", dijo, al tiempo que se disculpó ante "los estudiantes honrados que estudiaron sin copiar y engañar".



El diario 'Dennik N' ha indicado destapado que el primer ministro habría utilizado informaciones de al menos dos libros para redactar su tesina, sin citar en ningún momento a los responsables de los mismos.



Matovic, quien se impuso en las elecciones generales celebradas en febrero, reclamó a otros políticos eslovacos que se vieron sumidos en escándalos por plagio su dimisión inmediata.