El Vaticano matiza en un comunicado que respeta la exhumación de Franco tras afirmar Sánchez que el Papa había "ayudado"

ROMA, 21 (EUROPA PRESS)



La oficina de prensa del Vaticano ha matizado las afirmaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien aseguró en una entrevista el pasado 8 de julio en el 'Corriere della Sera' que el Papa les había "ayudado" con la exhumación de Franco" al reiterar su "respeto a la legalidad" y dejar claro que no "es de su competencia".



"Con respecto a las declaraciones hechas por el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en su entrevista publicada el 8 de julio pasado en el periódico Corriere della Sera, se precisa que la Santa Sede, sobre el asunto de la exhumación de Francisco Franco, ha reiterado en varias ocasiones su respeto a la legalidad y a las decisiones de las autoridades gubernativas y judiciales competentes", ha señalado en una nota de prensa.



Asimismo, ha dejado claro que durante el proceso de exhumación y reubicación del cadáver de Francisco Franco, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado 15 de febrero de 2019, el Vaticano "ha instado al diálogo entre la familia y el Gobierno", pero "no se ha pronunciado nunca sobre la oportunidad de la exhumación ni sobre el lugar de la sepultura, porque no es de su competencia".