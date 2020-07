El presidente de Colombia dice que la pandemia de COVID-19 profundiza la brecha social

Fotografía cedida este lunes por la Presidencia de Colombia que muestra al mandatario del país, Iván Duque, mientras interviene virtualmente durante la instalación del nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso Nacional, con motivo del Día del Grito de la Independencia de Colombia, en Bogotá (Colombia). EFE/Presidencia de Colombia

Bogotá, 20 jul (EFE).- El presidente colombiano, Iván Duque, aseguró este lunes que la pandemia del coronavirus aumenta la brecha social y que el máximo reto del país es evitar que destruya los avances logrados en ese campo.

Así lo afirmó el jefe de Estado al instalar, por primera vez de modo virtual, el nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso Nacional, con motivo del Día de la Independencia de Colombia.

"Hoy son muchos los desafíos que las circunstancias nos plantean. El desafío más grande será evitar que la pandemia destruya el camino que hemos recorrido juntos para cerrar las brechas sociales. Por esto, la equidad y la justicia social, que han sido el norte de este Gobierno, seguirán siendo nuestro máximo objetivo, soportado por los pilares de legalidad y emprendimiento", dijo Duque.

El gobernante colombiano recalcó en su discurso que el país tiene que tener claro "lo que hemos logrado y además de cómo transitaremos para fortalecernos, reactivarnos y construir un compromiso de país frente al futuro que nos lleve a cerrar las históricas brechas sociales".

MOMENTOS DIFÍCILES

Duque destacó el papel del Estado para que la población más pobre logre mejorar su situación, para lo cual recordó que ha aumentado la inversión en educación, desarrollado iniciativas para generar empleo y combatiendo la ilegalidad, entre otros aspectos.

Añadió que no es la primera vez que Colombia afronta una adversidad como la del coronavirus pero dijo que ha logrado superar esos críticos momentos "demostrando la resiliencia, el tesón, el heroísmo y la entrega".

"Atravesamos un momento que no es fácil para ninguno de nosotros, sobre todo para los más vulnerables. Vienen los momentos más retadores de la pandemia, los que nos van a poner a prueba como personas, como sociedad, como país", manifestó.

Sin embargo, aseguró tener la "certeza de que esa misma resiliencia que nos ha fortalecido en el pasado, lo hará de nuevo" para salir adelante de esta pandemia que hasta hoy deja en el país 204.005 contagiados y 6.929 muertos.

Tras hacer un repaso de las millonarias inversiones hechas por su Gobierno para enfrentar la pandemia, principalmente en el sector de salud y ayudas sociales a la población más necesitada, Duque reiteró su compromiso con la lucha contra esta enfermedad, a la que definió como "el momento más duro que ha vivido nuestra globalidad desde la Segunda Guerra Mundial".

"Cuidar la salud y la vida simultáneamente con reactivar la vida productiva, con distanciamiento social, es el deber del mundo entero, mucho más cuando sabemos que frenar el COVID-19 no es fácil, porque no hay vacunas, tratamientos e inmunidades aseguradas, y que estará presente por lo menos un año más, mientras se desarrolla algún mecanismo efectivo", añadió.