EE.UU. y Reino Unido discuten planes de coalición contra China

(Bloomberg) -- El secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, elogió la postura más dura de Gran Bretaña sobre China, al tiempo que los aliados transatlánticos señalaron que están planeando una acción más coordinada contra Pekín.

Pompeo dijo el martes que quiere construir una “coalición” que comprenda la “amenaza” planteada por China, después de las conversaciones con el Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, en Londres. En una conferencia de prensa posterior a su reunión, Raab sugirió que se podrían tomar más medidas a nivel del Grupo de los Siete.

Las discusiones reflejaron en público lo que Pompeo había dicho anteriormente en privado a los legisladores británicos: que el resto del mundo necesita cambiar su actitud hacia China y EE.UU. está apuntando a largo plazo. Tanto Londres como Washington han intensificado sus críticas a la nueva ley de seguridad de Pekín para Hong Kong, en el contexto de una mayor tensión entre Estados Unidos y China.

La semana pasada, el Reino Unido prohibió las redes inalámbricas de quinta generación de la china Huawei Technologies Co, citando el impacto de las sanciones estadounidenses contra la compañía. El Gobierno de Trump también ha expresado sus ataques contra el manejo de China de la pandemia de coronavirus, un tema que Pompeo volvió a tocar.

“Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar al Gobierno británico por sus respuestas de principios a estos desafíos”, dijo Pompeo en una conferencia de prensa en la ornamentada Sala Verde en Lancaster House, en el centro de Londres.

El principal diplomático estadounidense elogió al Reino Unido por prohibir a Huawei el uso de 5G, por condenar las “promesas incumplidas de China” en Hong Kong y por suspender el tratado de extradición con su antigua colonia.

‘Bien hecho’

“Apoyamos esas elecciones soberanas. Pensamos, bien hecho”, dijo Pompeo. Anteriormente, en reuniones con un grupo de parlamentarios británicos de varios partidos, Pompeo dijo que no esperaba una victoria dentro de un par de años, que se requeriría un esfuerzo mucho más largo, según dos personas familiarizadas con la conversación privada.

En público, Pompeo dijo que quiere que “todas las naciones que entienden la libertad y la democracia” reconozcan “esta amenaza que representa el Partido Comunista Chino” y que trabajen juntas para contrarrestarla.

“Esperamos poder construir una coalición que comprenda la amenaza y trabaje colectivamente para convencer al Partido Comunista Chino de que no es lo mejor para ellos tener este tipo de comportamiento”. No está claro qué tipo de coalición imagina Pompeo o qué acción tomaría el grupo liderado por Estados Unidos.

Mientras tanto, Raab insistió en que el Reino Unido no se había visto obligado a actuar contra Huawei por la presión estadounidense, a pesar de citar las sanciones estadounidenses contra la compañía como una razón para actuar.

“La realidad es que, como resultado de las sanciones de EE.UU., por supuesto tenemos que mirar con una perspectiva clara sobre lo que eso significa, y hemos tomado una decisión basada en eso”, dijo.

También conversaron sobre sus “serias preocupaciones” sobre Hong Kong, dijo Raab, y agregó que el Reino Unido y Estados Unidos están discutiendo con sus aliados “los próximos pasos, incluso a nivel del G-7”.

Nota Original:U.S. and U.K. Discuss Plans for Coalition to Resist China (1)

©2020 Bloomberg L.P.