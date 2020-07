EEUU.- El mayor sindicato de profesores de Florida demanda al gobernador por presionar para reabrir las escuelas

17/07/2020 17 July 2020, US, Apopka: Governor of Florida Ron DeSantis speaks during a press conference at Wellington Park Apartments to announce the release of 75 US million dollars in funding from The Coronavirus Aid for local governments to provide rental and mortgage assistance to Floridians suffering financial difficulties due to the coronavirus (COVID-19) pandemic. Photo: Paul Hennessy/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa POLITICA INTERNACIONAL Paul Hennessy/SOPA Images via ZU / DPA



La Asociación de Educación de Florida, el mayor sindicato de profesores del estado estadounidense, ha demandado este lunes al gobernador, Ron DeSantis, por la presión que ejerce su Administración para reabrir completamente todas las escuelas públicas el mes que viene, a pesar del incremento de casos que se registran en el territorio.



El sindicato acusa a DeSantis, entre otros, de violar el mandato constitucional que establece que las escuelas públicas han de mantenerse "seguras y a salvo". La agrupación también ha solicitado al tribunal, ubicado en Miami, que detenga el edicto de reapertura del gobernador, según una copia de la demanda obtenida por la cadena de televisión NBC News.



"El gobernador DeSantis necesita una verificación de la realidad y estamos tratando de proporcionarle una", ha indicado el presidente de la Asociación de Educación de Florida, Fedrick Ingram, en un comunicado. "El gobernador debe aceptar la realidad de la situación aquí en Florida, donde el virus está descontrolado", ha zanjado.



El comisionado de Educación de Florida, Richard Corcoran, emitió una orden de emergencia en la que especificaba que las escuelas "no sólo son lugares de aprendizaje académico", sino que son instalaciones en las que se desarrollan actividades "nutricionales, de socialización y extracurriculares". Así, indicó que reabrir las escuelas es "crucial" para que Florida "alcance su ritmo económico completo".



La orden de Corcoran requiere que las escuelas se abran al menos cinco días a la semana para todos los estudiantes, una recomendación sujeta a la orientación de las autoridades sanitarias de Florida. Por su parte, DeSantis, que es republicano, ha recomendado que todas las escuelas del estado se vuelvan a abrir a plena capacidad. A su juicio, si los centros educativos permanecen cerrados, los padres no podrán volver a trabajar.



La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el propio mandatario llevan días insistiendo en que los centros educativos de Estados Unidos deben reabrir en otoño, un asunto que se ha convertido en uno de los más sensibles en el país mientras busca retomar la normalidad durante la pandemia del coronavirus.



No obstante, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) estadounidenses han recomendado pautas de reapertura que incluyen, entre otras, que los niños puedan quedarse en casa cuando sea adecuado.



También sugieren fomentar la higiene, el uso de coberturas de tela, una programación escalonada o una distribución de pupitres que permita el distanciamiento físico. Trump rechazó públicamente estas recomendaciones argumentando que son "difíciles y caras".



Florida lidia con un incremento significativo de los nuevos casos de coronavirus que registra. Este mismo lunes, ha confirmado más de 10.000 adicionales. No es el único estado en el que la pandemia está marcando cifras alarmantes, ya que Texas o Arizona también asisten a sendos repuntes.



Estados Unidos es el país del mundo más afectado por la pandemia del coronavirus, con más de 3,8 millones de positivos confirmados, incluidas más de 140.000 muertes.