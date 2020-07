Ecuador.- La defensa de Correa apelará la condena del caso 'Sobornos': "A lo único que nos están condenando es a vencer"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El ex presidente ecuatoriano Rafael Correa apelará en casación la sentencia a ocho años de cárcel que fue confirmada el lunes por la Corte Nacional de Justicia en el caso 'Sobornos', que el líder izquierdista enmarca en una supuesta persecución política contra él y su entorno por parte del actual Gobierno de Lenín Moreno.



El Tribunal de Apelación ratificó la condena contra Correa y otras 17 personas, entre ellas el ex vicepresidente Jorge Glas, por el caso 'Sobornos', en el que se investiga una trama de cobro de sobornos a cambio de contratos públicos que salpica también a numerosas empresas, incluida la constructora brasileña Odebrecht.



Correa ya había sido condenado en 2019 por el Tribunal Nacional de Justicia a ocho años de cárcel y una inhabilitación de 25 años para ejercer cargos públicos. Entonces, recurrió ante la Corte Nacional de Justicia, que ha confirmado el veredicto, pero la defensa ha anunciado un nuevo recurso en casación, según recoge el diario ecuatoriano 'El Comercio'.



El antiguo mandatario ha expresado su rechazo a través de las redes sociales. "¿Creen que con estas tonterías nos van a vencer? (...) A lo único que nos están condenando es a vencer", ha avisado. "Lo único que logran es darme un sitial en la historia mundial que jamás he buscado", ha remachado.



Revolución Ciudadana, el partido político fundado por Correa tras romper con Moreno y Alianza PAIS, ha rechazado igualmente el fallo del "inválido proceso denominado caso 'Bochornos'". "No lo pueden ocultar. El peor Gobierno de la historia violó la Constitución y del debido proceso para judicializar la política", ha denunciado en un comunicado.



La formación 'correísta' ha planteado incluso la posibilidad de acudir a "instancias internacionales" para exigir "la reparación por los daños ocasionados" y, "cuando haya un Estado constitucional y garantista" en Ecuador, ir a instancias nacionales para ejercer "el derecho de repetición contra las personas responsables".



Tanto Correa como Revolución Ciudadana han querido denunciar también la decisión adoptada el domingo por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que suspende la inscripción del partido político por supuestas irregularidades en el proceso de registro del mismo, lo que de confirmarse le impediría participar en las elecciones de 2021.



Correa ha denunciado que con ello en Ecuador "se rompieron los códigos de la democracia y la Constitución". "Están desesperados por impedirnos participar en las elecciones", ha declarado a AM 750.



Moreno fue durante muchos años el vicepresidente de Correa y éste le ungió como su heredero político pero, tras la victoria electoral que le llevó al Palacio de Carondolet, ambos se fueron distanciando hasta reconocerse como enemigos.