Diego Alonso: "Triste por la eliminación, pero creo más que nunca en el equipo"

Orlando (EE.UU.), 20 jul (EFE).- El Inter Miami se convirtió este lunes oficialmente en el primer equipo eliminado del Torneo Regreso de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos después que perdiese por 0-1 en su último partido del Grupo A frente al New York City, en lo que fue su tercera derrota consecutiva, la quinta desde que hizo su debut este año como nueva franquicia.

Sin embargo, la eliminación y las derrotas, aunque dejan triste al entrenador uruguayo Diego Alonso, el responsable del nuevo proyecto del equipo propiedad del inglés David Beckham, no le han generado ninguna pérdida de confianza en todos los jugadores y el objetivo que desean conseguir.

Tampoco la mala impresión que ha dado el equipo, su baja forma física y el fútbol que generan cuando sus jugadores están en el campo.

Alonso reconoció que su equipo no había estado en su mejor momento en la derrota ante el New York City, pero argumentó que su trabajo general en las últimas dos semanas mereció más.

"Creo que el fútbol en estos cinco juegos ha sido injusto con nosotros", destacó Alonso. "Obtuvimos mucho menos de lo que merecemos. Siento que ante el New Yokr City no jugamos tan bien como en el último partido contra Filadelfia, pero el equipo merece más y tiene poco para demostrarlo".

El asunto de lucha cerrada no es nada nuevo para Miami, que perdieron los tres juegos partidos del Torneo Regreso por un gol, y lo mismo les sucedió en los anteriores de la temporada regular.

El Inter Miami, ha cedido más de un gol en solo dos ocasiones esta temporada, ambas después de haber tomado la delantera.

Las señales apuntan a un equipo que puede defenderse, pero solo necesita un poco más de cohesión y calidad para finalmente obtener un resultado positivo, algo que también piensa Alonso.

"Todo lo que podemos hacer es seguir trabajando", comentó Alonso. "No me arrepiento de ser el entrenador de estos jugadores. Más que nunca estoy con ellos, convencido de que saldremos de esto juntos, creyendo y confiando en ellos, además de elevar la moral e intentar mejorar en las próximas semanas para que el fútbol nos pueda dar la recompensa que merecemos".

Aunque el entrenador en jefe uruguayo, quien llegó para tomar las riendas del equipo de expansión después de una excelente carrera en la Liga MX con Pachuca y Monterrey, reiteró su fe en los jugadores con los que vino al torneo.

Pero también señaló que las próximas semanas implicarán un montón de trabajo duro para mejorar, y posiblemente algunos nuevos fichajes.

"Sentimos que tenemos menos de lo que merecemos, pero también debemos mejorar y hacer lo que nos dé el merecimiento que nos merecemos", adelantó Alonso. "Ahora sabemos que tenemos al menos cuatro semanas de trabajo planificadas antes del inicio de la temporada regular, que es lo que esperamos realizar".

Alonso destacó que "en estas cuatro semanas intentaremos ajustar los detalles y los nuevos jugadores podrían ayudarnos a mejorar el equipo". Con los jugadores que están aquí y los que pueden llegar, podemos intentar mejorar y alcanzar los objetivos que queremos, como será el llegar a los playoffs y luchar por el título de campeones".

Aunque Alonso claramente tiene una visión de cómo se verán las próximas semanas, admitió que el lento comienzo de Miami fueron aguas desconocidas para él.

Mientras Beckham, a través de sus redes sociales, especialmente en Instagram envió un mensaje de apoyo completo a los seguidores del equipo y les recordó que la construcción de un gran equipo no se puede lograr de la noche a la mañana, como les ha sucedido a los mejores del mundo.

Beckham enfatizó la necesidad de paciencia en la construcción del club.

"A veces el camino es largo y hay que tomarse un respiro. Manchester United, Real Madrid, La Liga y la Premier no se construyeron en un día ... Los equipos, jugadores y clubes necesitan tiempo para desarrollarse, pero cuando lo hacen, todos los tiempos difíciles parecen tan distantes ... Es importante tomarse el tiempo para reflexionar sobre lo que hemos logrado hasta ahora ..."

Beckham reiteró en su mensaje que "estoy orgulloso de mi equipo, nuestro club y los increíbles fanáticos que tenemos ... La paciencia es una virtud #familia @intermiamicf".