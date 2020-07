DDHH.- UNICEF suministró vacunas a casi la mitad de los niños y niñas del mundo en 2019

21/07/2020 Una niña recibe una vacuna POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID SOCIEDAD UNICEF



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



UNICEF suministró vacunas a casi la mitad de los niños y niñas del mundo (45%) y salvó de la desnutrición a más de 4,1 millones de menores en 2019, según la Memoria de Actividades de UNICEF España 2019, presentada este martes 21 de julio.



"Ahora que todos estamos pendientes de la existencia de unas vacunas contra la COVID-19, a lo mejor no viene mal decir que durante 2019 hemos vacunado de enfermedades prevenibles que causan muchas muertes en niños menores 5 años, a la mitad de los niños del mundo prácticamente", ha indicado el presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez Pertierra, durante una rueda de prensa.



Ahora, según ha advertido el director de UNICEF España, Javier Martos, "se corre el riesgo de que con esta emergencia del Covid-19 los logros conseguidos se vean avocados a un retroceso". Por ejemplo, ha apuntado que en muchos países se han retrasado las campañas de vacunación y existe el peligro de "perder 10 años de avance en la lucha contra la mortalidad infantil".



De la Memoria se desprende que UNICEF también contribuyó en 2019 a que 51 millones de niños y niñas salieran de la pobreza; a la educación de 17 millones de menores; a que 39,1 millones de niños y sus familias tuvieran agua potable en crisis humanitarias; a evitar 5,7 millones de matrimonios infantiles; a la reintegración en la sociedad de 14.400 niños soldado; y a que 3,7 millones de niños tuvieran acceso a servicios de salud mental y apoyo psicosocial.



Además, en 2019 UNICEF respondió a 281 crisis humanitarias en 96 países, trabajando en el terreno para garantizar la supervivencia, educación y protección de millones de niños y mujeres afectados por guerras, desastres naturales y desplazamientos, como los conflictos en Siria y Yemen, la crisis de refugiados rohingya en Bangladesh o las inundaciones en Mozambique.



La ONG también trabaja en España, con programas orientados a incidir en las políticas públicas para mejorar las vidas de los niños y adolescentes. Así, en 2019, 109 colegios de los 5.038 comprometidos con UNICEF se han convertido en Centros Referentes en Educación en Derechos de Infancia y Ciudadanía Global; 17 comunidades autónomas han firmado pactos por la infancia, tras la firma en Madrid; y 12.328 menores forman parte de consejos de participación infantil y adolescente en las 277 Ciudades Amigas de la Infancia de España.



Para conseguir sus objetivos, UNICEF cuenta con el apoyo de 434.358 socios y donantes, más de 300 empresas, más de 100 instituciones y administraciones públicas, más de 100 medios de comunicación, más de 80 embajadores y personalidades públicas y más de 800.000 seguidores en redes sociales. En 2019 UNICEF España fue el quinto mayor contribuyente a la organización a nivel internacional en Recursos Regulares flexibles, es decir, que no van a un país o proyecto concreto.



RECAUDÓ 98 MILLONES DE EUROS



En 2019 UNICEF comité español recaudó 98 millones de euros, de los cuales el 68,1% correspondieron a cuotas de socios, el 23,8% a otros ingresos privados y financiación de UNICEF internacional; y el 8,1% a Administraciones Públicas. En cuanto a los gastos, el 73,4% se destinaron a programas y proyectos en el mundo y en España; el 23,2% a acciones de captación de fondos; y el 3,4% a la gestión y administración de recursos.



"Cada niño que vacunamos, cada niña salvada de la mutilación, cada niño salvado de las armas o rescatado del trabajo infantil, cada niño que sale de la trampa de la pobreza o tiene acceso a una educación mejor, es un éxito de todos", ha subrayado Suárez Pertierra.



Durante la presentación de la Memoria, ha intervenido el fotoperiodista de UNICEF en Níger, que ha puesto de relieve la importancia de la vacunación contra el sarampión o la polio. Según ha precisado, gracias al trabajo de la ONG con el gobierno del país consiguieron transportar en 2019 las vacunas aunque ha comentado que la preocupación surgió este año cuando, por el miedo al contagio del Covid19, muchas madres dejaron de acudir a los centros de salud para vacunar a sus hijos.



"Hicimos sensibilización por la televisión, a través de altavoces en los barrios y las madres perdieron un poco el miedo", ha explicado Haro, al tiempo que ha animado a colaborar porque en países como Níger, "una vacuna, un menú escolar o una letrina en casa pueden salvar una vida".



Por su parte, la jefa de comunicación y Alianzas de UNICEF en Líbano, Raquel Fernández, ha indicado que la crisis del Covid-19 que afecta a todo el planeta puede ayudar a imaginar cómo se vive en países donde hay una "permanente inestabilidad", como Líbano, donde ahora mismo "se superponen tres crisis": una de refugiados (con un 1,5 millones de refugiados procedentes de Siria que se suman a los más de 200.000 refugiados palestinos que ya se encontraban en el país), otra económica y la crisis del Covid-19.



"La situación de los niños y adolescentes en Líbano no ha hecho más que empeorar. La niñez en Líbano vive una crisis sin precedentes", ha alertado, poniendo el ejemplo del acceso a la educación. Si bien en los últimos años habían logrado que la mayor parte de los menores en extrema pobreza tuvieran acceso a la enseñanza pública, el próximo curso se espera que la suma de estas crisis provoque que en el sistema público "no haya sitio para todos".