Cultura.- Billy Campbell dice adiós a John Cardinal en Calle 13: "Este ha sido el mejor personaje de mi carrera"

21/07/2020 Cardinal CULTURA CALLE 13



LOS ANGELES, 21 (EUROPA PRESS)



El drama de investigación policial Cardinal vuelve con la que será su cuarta y última temporada. El canal Calle 13 estrena los nuevos capítulos este martes 21 de julio. La serie de televisión regresa con grandes dosis de acción, drama, tensión y, sobre todo, mucho misterio.



En Cardinal, el detective John Cardinal (Billy Campbell) y su compañera Lise Delorme (Karine Vanasse) investigan los crímenes que acontecen en el pueblo ficticio de la Bahía Algonquin. La pareja de detectives tiene puntos de vista muy diferentes a la hora de analizar la escena del crimen y señalar un culpable. La exitosa serie está basada en el libro Cuarenta maneras de decir dolor, del autor canadiense Giles Blunt.



En esta cuarta temporada, Cardinal y Delorme acercan sus posturas como amigos y colaboradores. Existe un fuerte vínculo entre ellos que se profundiza en el tiempo. Cardinal está luchando por mantener su relación con su hija Kelly. Delorme se pregunta qué será lo próximo para ella.



CulturaOcio.com entrevistó al actor estadounidense Billy Campbell. El intérprete nos habla de cómo ha sido meterse en la piel de John Cardinal, del reto que supuso trabajar en esta última temporada y del éxito de la serie canadiense alrededor del mundo. Cardinal se despide de sus seguidores y el actor confiesa estar "muy triste". Al fin y al cabo, Billy dice adiós a una serie que le ha regalado "el mejor personaje" de su carrera como actor.



¿Cuál fue el mayor desafío al que se enfrentó en esta cuarta temporada?



Uno de los mayores retos fue el clima, eso seguro. Hacía mucho frío, pero nunca tuvimos un clima tan frío como cuando rodamos la primera temporada. Para mí, un gran desafío fue hacerme a la idea de que era la última temporada de la serie. Adoro Cardinal y amo a las personas con las que he trabajado. Ir a trabajar todos los días y saber que era la última temporada del show... fue difícil. Porque pensaba que quizás sería la última vez en mi vida que vería a algunas de estas personas. Y eso es un desafío, pero es un reto para cualquier actor. Siempre es un desafío saber que trabajas con gente y te vuelves cercano a ellos con bastante rapidez. Eso es realmente parte de tu trabajo y es como tener una nueva familia. Una y otra vez, tienes una nueva familia y, una y otra vez, la pierdes. En el caso de Cardinal, para mí ha sido más un desafío personal que otra cosa.



¿Cómo se siente ahora que Cardinal llega a su fin?



Me siento triste, muy triste... Aunque ahora no tengo que volver a Norteamérica todo el tiempo para rodar. Mi familia está en Escandinavia, así que fue difícil estar separado de mi mujer y de mis hijos durante largos períodos de tiempo. Supongo que se podría decir que tengo sentimientos encontrados.



A John Cardinal, su personaje, le cuesta mucho expresar sus sentimientos. ¿Se decidirá finalmente a expresar lo que siente por su compañera, Lise Delorme?



Seguro que lo intentará Tendremos que esperar y ver si tiene éxito (risas).



¿Y cómo será la relación con su hija Kelly en esta nueva temporada?



Como bien has comentado antes, para Cardinal es difícil expresar sus sentimientos con cualquier persona y su trabajo le preocupa demasiado. Creo que John piensa que ha hecho las cosas bien con su hija. Pero, de hecho, no ha sido así. A Kelly le duele ver cómo el trabajo consume a su padre. Ella se preocupa por él. Pero Cardinal no lo ve así, él no quiere ser una carga para nadie, especialmente para su hija.



¿Qué ha aprendido de John Cardinal?



Interesante pregunta No sé si realmente he aprendido algo de mi personaje, pero hay algunas cosas que yo ya tenía claras y han quedado confirmadas. Por ejemplo, que la comunicación es muy importante. Ciertamente no me gustaría ser como Cardinal con respecto a la comunicación. Creo firmemente que una comunicación honesta es el 99% de todo en una relación, en cualquier relación. Y sé que no me comunico tanto como debería, pero digo lo que pienso y lo que siento. Creo que me comunico más que otras personas en mi vida. Así que, no es algo que he aprendido de Cardinal, pero es algo que ha quedado confirmado gracias a Cardinal.



¿Diría que John Cardinal es uno de los mejores personajes de su carrera?



Diría, muy posiblemente, que es el mejor papel de mi carrera. Todos los personajes que he interpretado como actor son diferentes, pero no es habitual que te ofrezcan un papel en el que encajas perfectamente. No suele pasar. Cuando sucede, es algo muy especial. Desde el momento en que comencé a leer los guiones de Cardinal por primera vez, antes de conseguir el trabajo, sentí que era perfecto para el papel de John Cardinal. Y estaba muy entusiasmado con eso y con el material. Me dije a mí mismo que si interpretaba este papel, podría ser el mejor personaje de mi carrera hasta ahora. Y así ha quedado demostrado.



Cardinal es muy popular en Canadá, pero también en el resto del mundo. ¿Por qué cree que la serie tiene tantos seguidores?



Es obvio que a mucha gente le gustan las series de investigación y crímenes. El público se siente muy atraído por este tipo de shows, pero creo que lo que hace que nuestra serie sea particularmente atractiva es la relación entre Delorme y Cardinal. Pienso que ese es el verdadero distintivo de la serie, mientras que el elemento criminal estaría en un segundo plano. Realmente creo que la relación entre ambos es lo que más cautiva a los espectadores.