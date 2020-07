Costa Rica recibe a 38 haitianos que salieron de albergues en Panamá

Migrantes haitianos en ruta hacia Norteamérica. EFE/ Sebastián Leonardo Castro/Archivo

San José, 20 jul. (EFE).- La Dirección de Migración de Costa Rica informó este lunes que recibió a 38 migrantes haitianos que salieron de un albergue de Panamá, luego de que este país se negara a aceptarlos de vuelta.

Los migrantes se encontraban en la línea fronteriza y en la localidad de Cuervito, y según las autoridades de Costa Rica fueron recibidos de manera extraordinaria por un motivo de "solidaridad", ya que las fronteras permanecen cerradas para el ingreso de personas extranjeras.

“Las condiciones en que estos migrantes se encontraban, a pesar de las atenciones de las autoridades y la solidaridad de los vecinos de Corredores, exponían su salud y la de las personas que les abordaban. Por ello este traslado obedece no solo a una respuesta solidaria, sino a ser parte de las acciones para prevenir la eventual propagación del COVID 19", declaró en un comunicado la directora de Migración, Raquel Vargas.

Los haitianos fueron trasladados al Centro de Atención Temporal de Migrantes Sur (CATEM), situado en el cantón de Corredores (sur), a unos pocos kilómetros de la frontera con Panamá, donde se les acondicionó un espacio para que pasen una cuarentena separados de los 167 migrantes que allí se encuentran desde marzo pasado, cuando las fronteras en la región fueron cerradas.

Ese albergue y otro similar en La Cruz, provincia de Guanacaste, cerca de la frontera con Nicaragua, fueron habilitados desde 2016 debido a una oleada migratoria de miles de cubanos, haitianos y africanos, con el fin de brindar atención médica y asistencia humanitaria.

La directora de Migración afirmó que los 38 haitianos "estarán en estricto aislamiento durante el periodo de cuarentena para así mantener en cero los contagios de las personas".

El comunicado oficial asegura que "a pesar de los acercamientos que se han mantenido entre las Direcciones de Migración de Costa Rica y Panamá, y de comprobar que estos migrantes habrían salido de unos de los albergues que se mantienen en ese país para su atención, Panamá ha resuelto no recibir a estas personas migrantes".

Agrega que ante la vulnerabilidad de los migrantes y la alerta por la pandemia en la zona fronteriza, Costa Rica decidió acogerles en el albergue.

Las autoridades costarricenses enfatizaron en que debido a la pandemia continúa suspendido un plan acordado con Panamá para el paso controlado de más de 2.000 haitianos que se encuentran varados en ese país a la espera de continuar su camino por Centroamérica hacia Estados Unidos.

La directora de Migración costarricense hizo un llamado a los migrantes a que permanezcan en los albergues hasta que pase la emergencia sanitaria o hasta que sea posible reanudar su paso controlado.

Además, advirtió que las autoridades no tolerarán disturbios como los ocurridos la semana pasada en el albergue del norte del país, en donde un grupo de migrantes provocó un incendio que no causo daños severos, como protesta porque no se les permite salir del país.